Минобороны: ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Групповой удар по военным объектам в Киевской области был нанесен с высокой точностью, передает Telegram-канал Минобороны. Для атаки использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.

По данным российского военного ведомства, в числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, объекты военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины. Официальное сообщение отмечает: «Все назначенные объекты поражены».

Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы.

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Потери вооруженных сил Украины составили более 70 человек.