Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.4 комментария
ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области
Минобороны: ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области
Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.
Групповой удар по военным объектам в Киевской области был нанесен с высокой точностью, передает Telegram-канал Минобороны. Для атаки использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.
По данным российского военного ведомства, в числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, объекты военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины. Официальное сообщение отмечает: «Все назначенные объекты поражены».
Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы.
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Потери вооруженных сил Украины составили более 70 человек.