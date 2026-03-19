Овечкин повторил рекорд Горди Хоу в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал безголевую серию и повторил уникальный рекорд лиги по числу сезонов с 25 шайбами в игре с «Оттавой Сенаторз».
Столичный клуб на домашнем льду уверенно переиграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 4:1, передает РИА «Новости».
В составе победителей точными бросками отметились Том Уилсон, Алексей Протас, дебютант Коул Хатсон и Александр Овечкин. Единственный гол у гостей на счету Тима Штюцле.
Знаменитый форвард провел на площадке почти 13 минут и забросил свою 25-ю шайбу в нынешнем чемпионате. Тем самым он в 20-й раз за карьеру достиг этой снайперской отметки в рамках одной «регулярки». По данному показателю россиянин догнал легендарного канадца Горди Хоу.
Капитан «Вашингтона» также стал шестым хоккеистом в истории турнира, сумевшим забить минимум 25 голов в возрасте 40 лет и старше. Ранее подобное достижение покорялось лишь пяти игрокам, среди которых Теему Селянне и Яромир Ягр.
Ранее Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра по победным шайбам в НХЛ. До этого он вышел на третье место по числу голов в декабрьских матчах за всю карьеру.