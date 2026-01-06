Овечкин повторил рекорд Ягра по победным шайбам в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский хоккеист Александр Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра по количеству победных голов в НХЛ с учетом плей-офф, сообщает ТАСС. В матче против «Анахайма» нападающий «Вашингтона» отметился двумя заброшенными шайбами, а его команда победила со счетом 7:4.

Овечкин обновил собственный рекорд по победным голам в регулярных сезонах – теперь на его счету 140 таких шайб. Если учитывать и матчи плей-офф, то он сравнялся с Ягром – оба имеют по 151 победному голу.

В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча, набрав 17 шайб и 19 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забросил 914 шайб и теперь отстает от рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф на 25 шайб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин возглавил список лучших брендов российских спортсменов. Он стал первым хоккеистом, забросившим 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ. Форварда признали первой звездой дня после достижения 900-го гола.