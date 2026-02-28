Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Ровно четыре года назад…тогдашний премьер-министр Украины публично потребовал, чтобы правительство Грузии организовало отправку добровольцев воевать с Россией, - написал председатель парламента Грузии в социальных сетях. – Более того, он (Денис Шмыгаль) на грузинском языке обратился к гражданам Грузии с призывом «принудить правительство» к этому».

Как отметил глава высшего законодательного органа Грузии, Шмыгаль обращался к «пятой колонне» – радикальным оппозиционным партиям и аффилированным с ними НПО.

«В тот день несколько тысяч грузин собрались перед парламентом Грузии с флагами другой страны и потребовали от собственного правительства подчиниться правительству другой страны», – отметил Шалва Папуашвили.

«Мы увидели, что в нашей стране есть несколько тысяч грузин, которые готовы превратить свое государство в полигон по указаниям извне», – заявил председатель парламента Грузии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель парламента Грузии потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского «сбавить тон по отношению к Грузии».