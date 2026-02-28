35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Грузия напомнила об антиправительственных призывах Шмыгаля
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в субботу напомнил о том, что ровно четыре года назад тогдашний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль требовал от грузинского народа «принудить» правительство Грузии к организованной отправке добровольцев в поддержку Киева после начала СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ровно четыре года назад…тогдашний премьер-министр Украины публично потребовал, чтобы правительство Грузии организовало отправку добровольцев воевать с Россией, - написал председатель парламента Грузии в социальных сетях. – Более того, он (Денис Шмыгаль) на грузинском языке обратился к гражданам Грузии с призывом «принудить правительство» к этому».
Как отметил глава высшего законодательного органа Грузии, Шмыгаль обращался к «пятой колонне» – радикальным оппозиционным партиям и аффилированным с ними НПО.
«В тот день несколько тысяч грузин собрались перед парламентом Грузии с флагами другой страны и потребовали от собственного правительства подчиниться правительству другой страны», – отметил Шалва Папуашвили.
«Мы увидели, что в нашей стране есть несколько тысяч грузин, которые готовы превратить свое государство в полигон по указаниям извне», – заявил председатель парламента Грузии.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель парламента Грузии потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского «сбавить тон по отношению к Грузии».