Грузия потребовала от Зеленского «сбавить тон»
Президент Украины Владимир Зеленский должен «сбавить тон» по отношению к Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Власти Украины не имеют права предъявлять нам претензии. Их претензии по отношению к Европе понятны, но этот тон пусть не переносят на Грузию и ее народ», – сказал он.
По словам главы высшего законодательного органа Грузии, «если власти Украины считают, что по отношению к ним все обязаны взвешивать каждое слово, то аналогично и мы ожидаем такого отношения к себе, в том числе со стороны Украины».
«Конкретно Зеленский должен сбавить тон по отношению к Грузии. Никаких замечаний от него мы не примем и терпеть не намерены», – заявил Шалва Папуашвили.
Председатель парламента Грузии напомнил, что Зеленский вынудил грузинского посла покинуть Украину, хотя именно глава грузинской дипмиссии, в отличие от подавляющего большинства своих коллег, не оставлял Киев в самые тяжелые моменты СВО.
«Зеленский сделал это под ложным предлогом «истязаний» (экс-президента Михаила) Саакашвили», – напомнил председатель парламента Грузии.
«И что из того, что сегодня Зеленский в войне? Мы тоже воевали и никого не упрекали. Наоборот, когда ты в войне, это накладывает на тебя большую ответственность и надо вести себя достойнее», – подчеркнул главы высшего законодательного органа Грузии.
По его словам, в последние годы на международных форумах украинские делегации поддерживают «враждебные по отношению к народу Грузии решения».
«Вот их благодарность», – сказал председатель парламента Грузии.