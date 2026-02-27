Грузия потребовала от Зеленского «сбавить тон»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Власти Украины не имеют права предъявлять нам претензии. Их претензии по отношению к Европе понятны, но этот тон пусть не переносят на Грузию и ее народ», – сказал он.

По словам главы высшего законодательного органа Грузии, «если власти Украины считают, что по отношению к ним все обязаны взвешивать каждое слово, то аналогично и мы ожидаем такого отношения к себе, в том числе со стороны Украины».

«Конкретно Зеленский должен сбавить тон по отношению к Грузии. Никаких замечаний от него мы не примем и терпеть не намерены», – заявил Шалва Папуашвили.

Председатель парламента Грузии напомнил, что Зеленский вынудил грузинского посла покинуть Украину, хотя именно глава грузинской дипмиссии, в отличие от подавляющего большинства своих коллег, не оставлял Киев в самые тяжелые моменты СВО.

«Зеленский сделал это под ложным предлогом «истязаний» (экс-президента Михаила) Саакашвили», – напомнил председатель парламента Грузии.

«И что из того, что сегодня Зеленский в войне? Мы тоже воевали и никого не упрекали. Наоборот, когда ты в войне, это накладывает на тебя большую ответственность и надо вести себя достойнее», – подчеркнул главы высшего законодательного органа Грузии.

По его словам, в последние годы на международных форумах украинские делегации поддерживают «враждебные по отношению к народу Грузии решения».

«Вот их благодарность», – сказал председатель парламента Грузии.