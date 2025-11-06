  • Новость часаСтало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    ЕС собрался прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Психотерапевт объяснил, почему после путешествия снова хочется отдохнуть
    Путин назвал недопустимым раздувание межнациональных противоречий
    Несколько украинских военных сдались в плен в Красноармейске
    Володин призвал ускорить введение детских сим-карт в России
    Еврокомиссия занялась поиском способов пополнения бюджета Украины
    Каждый житель Украины задолжал почти 7 тыс. долларов
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    4 комментария
    6 ноября 2025, 09:59 • Новости дня

    Овечкина признали первой звездой дня после 900-го гола

    Овечкин забил 900-й гол в НХЛ и стал первой звездой дня

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня НХЛ, отметившись 900-м голом в регулярных чемпионатах и принеся победу «Вашингтону» над «Сент-Луисом».

    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой дня по итогам последних матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС.

    В домашнем поединке против «Сент-Луиса» хоккеист отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 900-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Овечкин стал первым в истории лиги, кто достиг этой внушительной отметки голов в регулярках. В официальном сообщении НХЛ особенно отмечается вклад российского капитана «Вашингтона» в победу своей команды, а сам его гол стал победным.

    Вторым по важности игроком дня был назван канадский нападающий «Калгари» Назем Кадри – он отличился забитым голом в своем юбилейном, тысячном матче, что помогло команде обыграть «Коламбус» со счетом 5:1.

    Третью звезду получил форвард «Чикаго» Тайлер Бертуцци, который оформил хет-трик в гостевой игре с «Ванкувером».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин стал первым хоккеистом, который забил 900 голов в регулярном чемпионате НХЛ.

    Овечкин назвал свою юбилейную шайбу особенным событием.

    Меэжду тем вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон едва не похитил шайбу, которую Овечкин забил своим 900-м голом.

    5 ноября 2025, 21:09 • Новости дня
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    Идея прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям, где с инициативой выступил один из участников, передает ТАСС.

    «Так и сделаем», – отреагировал Путин. После этого он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов необходимых решений.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвел итоги реализации Стратегии государственной национальной политики и обозначил основные задачи по подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет. Президент отметил, что за прошедшие годы сформирована целостная система национальной политики, включающая эффективные правовые, институциональные и управленческие механизмы.

    Путин подчеркнул важность совершенствования системы мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения и быстрого реагирования на локальные инциденты. Он отметил, что противники России используют внутренние проблемы и миграционный фактор для провоцирования конфликтов внутри страны, используют русофобию как оружие против России. Президент заявил о необходимости твердого и системного противодействия таким угрозам, что должно найти отражение в новой Стратегии.

    Особое внимание Путин уделил защите русской культуры, языка и традиций как государствообразующих элементов, подчеркивая при этом ценность и необходимость сохранения культурного и языкового многообразия всех народов России. Он сообщил о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов (30 апреля) и Дня языков народов России (8 сентября).

    Также президент предложил усовершенствовать систему показателей эффективности национальной политики, сделать ее единой и объективной для всех уровней власти. Среди приоритетов – учет мнения граждан и развитие социологических инструментов для оценки межнациональных отношений. Путин поддержал усиление регионального компонента стратегии и предложил повысить статус Межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

    На XVII съезде Русского географического общества Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    Комментарии (5)
    5 ноября 2025, 11:07 • Новости дня
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска

    Минобороны: Зеленский скрывает правду о Купянске ценой жизни тысяч украинских военных

    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении в Купянске зачистки «до 60 оставшихся русских» свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью или осознании безысходности ситуации для украинских войск, заявило Министерство обороны России.

    Владимир Зеленский, заявивший о зачистке до 60 российских военных в Купянске, полностью утратил связь с реальностью или пытается скрыть безысходное положение своих войск, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что Зеленский полностью утратил связь с реальностью, полагаясь на лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского.

    «Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», – заявили в российском военном ведомстве.

    В ведомстве уточнили, что ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военных глава киевского режима стремится до последнего не раскрывать реальное положение дел своим гражданам и зарубежным союзникам.

    Кроме того, ситуация вокруг украинских воинских группировок, находящихся в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшается. По информации Минобороны, войска ВСУ несут значительные потери и не имеют шансов на спасение, кроме как сдаться в плен. Российская сторона подчеркивает, что эти формирования оказались в окружении и продолжают терять позиции под натиском российских сил.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая назвала заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске «гнилой неправдой».

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Журналист из Донецка Сергей Миркин пояснял способы, которыми украинские пропагандисты пытаются убедить мир, что Украина не проигрывает.

    Минобороны России рассказало о потерях окруженных украинских частей в Купянске и Красноармейске.

    Комментарии (10)
    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 19:42 • Новости дня
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева, пишет издание «Страна». Однако во время визита одного из ее охранников забрали в ТЦК (аналог российского военкомата).

    Актриса Анджелина Джоли посетила Херсон, находящийся под контролем Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Издание опубликовало в своем телеграм-канале две фотографии, на которых, как сообщается, изображена Джоли во время визита в Херсон.

    Как передают одесские паблики, по пути в Херсон Анджелина Джоли заехала в территориальный центр комплектования Николаева, поскольку ее охранника доставили туда после проверки документов. В ТЦК сообщили, что у мужчины возникли проблемы с документами. Он пытался воспользоваться связями и указал на важную персону, которую сопровождал, однако это не убедило военных.

    В результате охранника увезли в военкомат. Туда вскоре прибыла и сама Джоли, чтобы лично попытаться добиться его освобождения.

    В 2022 году актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львов в рамках «личного» визита. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы. Ее недоеденный круассан выставили на продажу за 1 млн гривен.

    Комментарии (21)
    5 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    Комментарии (9)
    5 ноября 2025, 15:13 • Новости дня
    Разведка Южной Кореи раскрыла состояние здоровья Ким Чен Ына
    Разведка Южной Кореи раскрыла состояние здоровья Ким Чен Ына
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Южнокорейские специалисты зафиксировали стабильный пульс Ким Чен Ына во время дистанционной диагностики здоровья главы КНДР, что исключает наличие серьезных проблем.

    Серьезных нарушений здоровья у Ким Чен Ына не обнаружено, передает «Комсомольская правда». Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о дистанционном измерении пульса лидера КНДР, который составил 80 ударов в минуту.

    В ведомстве уточнили, что ранее риск высокого кровяного давления оценивали как значительный, однако на данный момент этот показатель снизился. Методы дистанционного получения медицинской информации остались нераскрытыми.

    В сообщении обозначено, что Ким Чен Ын сохраняет возможность совершать продолжительные переезды между провинциями и столицей, а также стабильно участвует в государственных мероприятиях. По данным разведки, подобное состояние свидетельствует об отсутствии крупных заболеваний главы КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын отметил достижение вершины развития отношений между КНДР и Россией.

    Глава КНДР пообещал поддерживать Россию по вопросу спецоперации на Украине.

    Комментарии (5)
    5 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Бельгия заявила о планах активировать четвертую статью НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории страны.

    Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО на фоне инцидентов с неопознанными беспилотниками, пишет ТАСС со ссылкой на издание 7sur7. Глава Минобороны Тео Франкен заявил: «В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать четвертую статью НАТО».

    Планируемая активация статьи может привести к началу консультаций по вопросам безопасности с другими государствами блока. В настоящий момент детали появления беспилотников не раскрываются, ситуация остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии вечером 4 ноября были закрыты все аэропорты из-за появления беспилотников над их территориями. Международный аэропорт Завентем в Брюсселе отменил 40 рейсов. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина. Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер раскритиковала высказывания действующего министра обороны Франкена в адрес России после появления беспилотников.

    Комментарии (15)
    5 ноября 2025, 13:43 • Новости дня
    Президент Болгарии заблокировал продажу активов «Лукойла»

    Президент Болгарии Радев заблокировал продажу активов «Лукойла»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Болгарии Румен Радев опротестовал требование контроля спецслужб при продаже активов российского «Лукойла», вернув законопроект в парламент.

    Румен Радев наложил вето на законопроект об инвестициях, который регламентирует условия продажи в Болгарии активов компании «Лукойл», передает ТАСС.

    Законопроект предусматривал, что такие сделки должны обязательно осуществляться под контролем Государственного агентства национальной безопасности при наличии письменного заключения агентства о возможности продажи.

    Президент отметил: «Принятый закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо». Он подчеркнул, что именно из-за этих положений вынужден вернуть закон на повторное рассмотрение парламентом.

    Теперь решать дальнейшую судьбу законопроекта предстоит депутатам. Судьба сделки с «Лукойлом» будет зависеть от итогового решения парламента Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария подала запрос на получение исключения из американских санкций, наложенных на компанию «Лукойл».

    Еврокомиссия начала анализ возможных последствий продажи компанией «Лукойл» своих международных активов на территории Европейского союза.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Shaman и Мизулина поженились в Донецке
    Shaman и Мизулина поженились в Донецке
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, объявил о своей свадьбе в Донецке с руководителем Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

    «В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», – сообщил Shaman в Telegram-канале. Екатерина Мизулина также разместила видеозапись церемонии в социальных сетях. На закрытой церемонии был глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Этот брак стал третьим для исполнителя. Екатерина Мизулина вышла замуж впервые. Ранее Дронов рассказал, что их отношения с Мизулиной только начинаются, а она уже проявила себя как заботливая хозяйка.

    В марте Shaman и Мизулина заявили о своих отношениях и официально объявили себя парой.

    Комментарии (33)
    5 ноября 2025, 18:06 • Новости дня
    BMW резко увеличила чистую прибыль
    BMW резко увеличила чистую прибыль
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.

    Чистая прибыль BMW за июль – сентябрь 2025 года выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает ТАСС. Тогда производитель зафиксировал менее 500 млн евро прибыли, что связано с проблемами с тормозной системой, испытывающимися в прошлом году.

    Аналитики отмечают, что на фоне прошлогодних трудностей с оборудованием такой прирост финансовых показателей лишь частично отражает динамику развития автоконцерна. Эксперты подчеркивают, что увеличение прибыли в текущем квартале нельзя однозначно считать устойчивым трендом.

    Ранее по итогам третьего квартала 2025 года другие крупные германские автопроизводители, включая Volkswagen и Porsche, зафиксировали значительное падение ключевых финансовых показателей. Volkswagen, в частности, ушел в чистый убыток, потеряв 1,072 млрд евро против прибыли годом ранее, а прибыль Porsche снизилась на 95,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем реализации легковых автомобилей с пробегом в сентябре составил 553,3 тыс. штук, что на 2,1% меньше, чем в августе. В сентябре в Россию ввезли 48,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, причем почти все они предназначались для физических лиц.

    Комментарии (4)
    5 ноября 2025, 12:28 • Новости дня
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    Зеленский опубликовал фото украинских военных с нацистской символикой
    @ V_Zelenskiy_official

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны символы, напоминающие знаки подразделений СС (запрещено в России).

    Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с военнослужащими 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж». На снимках, размещенных президентом Украины, видны нацистские символы, которые ранее использовали карательные подразделения СС, передает ТАСС.

    Часть военных, которых награждал Зеленский, носили на форме нашивки с изображением двух молний. Эти знаки идентичны символам, которые в годы Второй мировой войны использовали нацистские формирования. На одной из фотографий также запечатлено знамя, дизайн которого напоминает свастику.

    Отдельные подразделения Национальной гвардии Украины и ВСУ открыто придерживаются неонацистских взглядов. Официальные украинские СМИ, как правило, стараются не показывать кадры, на которых заметны эти эмблемы, и предпочитают публиковать фотографии без их изображения.

    Ранее французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мирным инициативам США на Украине мешает неконтролируемый нацизм.

    Комментарии (7)
    5 ноября 2025, 17:15 • Новости дня
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и разрушают систему глобальной стабильности, в связи с чем Россия должна быть готова к ответным шагам, включая проведение ядерных испытаний, передает официальный сайт Кремля.

    «Мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений», – отметил Белоусов.

    Министр напомнил, что за последние два десятилетия Вашингтон последовательно вышел из ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями: в 2002 году – из Договора по ПРО, в 2019-м – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020-м – из Договора по открытому небу. По словам Белоусова, возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний «может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире».

    Он также подчеркнул, что США проводят масштабную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. В частности, создается новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сентинел» с ядерной боеголовкой и дальностью до 13 тысяч километров, строится атомная подлодка «Колумбия», разрабатывается бомбардировщик B-21 «Райдер» и новая крылатая ракета с ядерной боевой частью. Кроме того, «предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа «Огайо» и полная их загрузка баллистическими ракетами Trident II», а также подготовка к переоборудованию 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.

    По словам министра, США приступили к реализации программы «Золотой купол», направленной на создание системы, способной как перехватывать ракеты, так и поражать их до старта. Также в этом году на вооружение армии США планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности «Дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами дальностью 5,5 тысячи километров. В дальнейшем, отметил Белоусов, эти комплексы будут развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а подлетное время от Германии до центральной части России может составить всего шесть–семь минут.

    Министр сообщил, что в октябре текущего года США провели очередные учения стратегических сил – Global Thunder 2025, в ходе которых отрабатывались вопросы «превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории».

    «Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России», – заявил Белоусов.

    По итогам анализа ситуации министр сделал вывод: «Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны».

    «С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», – подчеркнул глава Минобороны.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что сложно точно понять, что имеет в виду Дональд Трамп, говоря о срочном начале ядерных испытаний «как у других».

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

    Глава Пентагона Пит Хегсет назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов.

    Комментарии (10)
    5 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    Германия ограничила въезд россиян в страну

    Германия решила запретить въезд россиянам с загранпаспортами без биометрии

    Германия ограничила въезд россиян в страну
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 1 января 2026 года гражданам России для въезда в Германию потребуется наличие биометрического загранпаспорта.

    Это следует из сообщения, опубликованного на сайте германского посольства в Москве. В диппредставительстве уточнили: «С 1 января 2026 года для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт», передает ТАСС.

    Обычные, небиометрические загранпаспорта будут действительны только при наличии в них действующей немецкой визы. Если такой визы нет, въезд в Германию по небиометрическому паспорту будет запрещен.

    Ранее в МИД России сообщили, что в октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках внедрения новой системы.

    В сентябре АТОР посоветовала туристам получить биометрический заграничный паспорт из-за ограничений на признание пятилетних документов в ряде стран Шенгенской зоны.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск

    Российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении.

    Российские военные не допустили прорыва противника из кольца окружения. За минувшие сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР, освобождены 24 здания.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

    В целом подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Торецкого, Доброполья, Родинского, Удачного, Котлино в ДНР, Петропавловки и Демурино в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоплатоновки и Петропавловки в Харьковской области и Новоселовки в ДНР.

    В районе населенного пункта Купянск подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Моначиновки, Благодатовки и Петровки в Харьковской области.

    За последние сутки в районе Купянска уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе американские бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Константиновки, Северска, Дружковки и Федоровки в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Равнополья, Успеновки в Запорожской области и Егоровки в Днепропетровской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее в среду сообщалось, что группу украинских военных уничтожили в ловушке возле Красноармейска.

    Экс-военный ВСУ рассказал о жертвах ради удержания Красноармейска.

    Накануне Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 21:39 • Новости дня
    Украинская школьница в финской школе отказалась петь «Калинку»
    Украинская школьница в финской школе отказалась петь «Калинку»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Знакомство с русской музыкой во время урока в финской школе «Сторэнген» в городе Эспоо вызвало конфликт, когда одна из учениц – 11-летняя дочь украинки – отказалась петь песню «Калинка».

    Как пишет Yle, мать девочки рассказала журналистам, что ребенок сначала отказался от исполнения, но, опасаясь получить плохую оценку, все же присоединился к пению, передает «Фонтанка». Жалоб со стороны других учеников школы или их родителей зафиксировано не было.

    Директор учебного заведения прокомментировала, что вопросы преподавания музыки решаются с учетом контекста и культурной чувствительности. В официальном письме также отмечается, что учителей призывают внимательно реагировать на вопросы учащихся и учитывать потребности класса. Национальное управление образования Финляндии не нашло ничего предосудительного в исполнении «Калинки» на уроках, однако подчеркнуло, что у преподавателей есть свобода действий и возможность корректировать задания, если школьник испытывает дискомфорт.

    Издание отмечает, что значительная часть сервисов для украинцев в стране предоставляется именно на русском языке. Во многих случаях отсутствуют курсы финского на украинском, нет и переводчиков с украинского языка, которых часто заменяют русскоязычные специалисты.

    Мать школьницы, флейтистка, давно проживает в Финляндии, она замужем за финном. Девочка родилась и выросла уже в Финляндии.

    Ранее посольство России обвинило Финляндию в критическом уровне русофобии.

    Комментарии (11)
    5 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту

    Американист Дробницкий: Победа Мамдани в Нью-Йорке – шаг к гражданскому конфликту

    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту
    @ xKatiexGodowskix/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, а также успехи демократов в кампаниях разного уровня в других штатах показывают поляризацию общества и обещают еще большее противостояние штатов федеральному центру, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Нью-Йорк долгое время страдал от политического раздвоения. С одной стороны, это город, от которого избирались демократы, но сами по себе они были достаточно мейнстримные – заигрывающие с левыми и ультралиберальными. Эта борьба за повестку, за эмигрантов, против Трампа и проявлений американского национализма вывела в победители Зохрана Мамдани», – объяснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Прошедшие выборы в Нью-Йорке стали показателем процессов, происходящих в рядах демократов. Дело в том, что партия все больше склоняется к современному изводу марксизма с примесью левого исламизма и про-эмигрантских настроений. У демократов не было возможности сохранить либерализм в США под прежними лозунгами на фоне поляризации американского политического класса», – детализировал собеседник.

    «Тем не менее, думаю, в Нью-Йорке будет и далее происходит сокращение налоговой базы и закрытие весомой части бизнеса. Также, очевидно, продолжится отток населения, исчисляемый миллионами. Вероятно, новый мэр постарается ввести дифференцированное налогообложение, расширить социальные программы, в том числе для недокументированных мигрантов, тем самым усиливая статус города-убежища», – считает он.

    «В этом контексте также стоит обратить внимание на избрание демократа Джей Джонса на пост генпрокурора штата Вирджиния. Он пообещал защищать права всех «резидентов» и в некоторым моментах вести схожую с Мамдани политику в рамках своих полномочий. Это значит, что у него также будут немалые разногласия с федеральной властью, как минимум, по поводу мигрантов», – продолжил политолог.

    «Таким образом, победа Мамдани в Нью-Йорке и Джонса в Вирджинии, а также события в Чикаго, где гражданское население атакует федеральных агентов – все это очень существенные шаги в направлении начала гражданского конфликта в США», – резюмировал аналитик.

    Ранее кандидат от Демократической партии США Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, набрав 50,4% по итогам подсчета 90,5% голосов. За самовыдвиженца, бывшего губернатора штата Эндрю Куомо проголосовали 41,6%. Республиканец Кертис Слива занимает третье место с 7,1%, сообщает NBC News.

    В своей речи 34-летний победитель обратился к главе Белого дома: «Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, который его породил». Во время предвыборной кампании президент неоднократно угрожал прекратить федеральное финансирование города в случае победы Мамдани.

    Также Мамдани пообещал построить мэрию, которая «будет непоколебимо стоять плечом к плечу с еврейскими жителями Нью-Йорка и бороться с таким злом, как антисемитизм». Кроме того, при новой власти «более миллиона нью-йоркских мусульман будут знать, что им место не только в пяти районах города, но и во власти», заверил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему главный город США достается коммунистам.

    Тем временем демократ Эбигейл Спанбергер победила республиканку Уинсом Эрл-Сирс и стала первой женщиной-губернатором Вирджинии. А в Нью-Джерси конгрессмен-демократ Мики Шеррилл победила на губернаторских выборах Джека Чиаттарелли, поддерживаемого Трампом.

    По оценке опрошенных Bloomberg политологов, успех демократов был обеспечен упором на экономические вопросы – цены на продукты и жилье, а также дистанцированием от непопулярных инициатив Трампа. Республиканцы, в том числе глава Белого дома, объясняют поражение отсутствием собственного кандидата в бюллетене, а также негативным влиянием самого продолжительного шатдауна в истории, который длится уже 36 дней.

    Примечательно, что демократы также сохранили свои позиции в верховном суде Пенсильвании и добились успеха в Джорджии, выиграв два места в регулирующей комиссии по тарифам. Кроме того, в Калифорнии одобрено предложение губернатора Гэвина Ньюсома по новой нарезке избирательных округов, что может оказаться важным фактором на будущих выборах в Конгресс против усилий республиканцев по аналогичной инициативе в Техасе.

    Комментарии (2)
    Главное
    Штурмовик пообещал освободить Купянск в течение недели
    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху
    Между Россией и Турцией спустя 14 лет возобновилось паромное сообщение
    Apple и Google собрались подружить Siri и Gemini за 1 млрд долларов
    Продажи новых Lada в России резко упали
    Анджелине Джоли предложили приехать к детям Донбасса и Новороссии

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации