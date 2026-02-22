Berliner Zeitung узнала о тайных переговорах по возрождению «Северного потока»

BZ сообщила о тайных переговорах по возрождению «Северного потока»

Tекст: Катерина Туманова

«В то время как Берлин и Брюссель публично подчеркивают, что зависимость от российского трубопроводного газа преодолена, многочисленные косвенные данные свидетельствуют о том, что трубопровод продолжает играть важную роль в неформальных каналах переговоров», – пишет немецкая Berliner Zeitung (BZ).

Источники газеты сообщают о закулисной дипломатии, неофициальных каналах и сценарии, при котором Вашингтон мог бы вернуть в Европу именно тот российский газ, которого он годами пытался её лишить. Но при одном решающем условии: американском контроле.

«В февральском номере французская ежемесячная газета Le Monde diplomatique, ссылаясь на несколько источников, сообщает, что разрушения [«Северных потоков»] стали результатом украинской операции, предположительно поддержанной экспертами, подготовкой и «вероятной логистической помощью» из Вашингтона, Лондона и Варшавы», – говорится в статье.

Если эта теория подтвердится, указывает автор, это будет иметь далеко идущие последствия, так как получается, что одно или несколько государств-партнеров атаковали ключевую немецкую энергетическую инфраструктуру в тот момент, когда Германия оказывала Киеву военную и финансовую поддержку.

Многочисленные источники указывают на то, что «Северный поток» действительно может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

В частности, Le Monde diplomatique цитирует источник, близкий к «Газпрому», который утверждает, что «Северный поток» якобы «абсолютно точно является частью секретных переговоров» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Один из сценариев – возобновление работы «Северного потока» в партнерстве с США, подчеркивает автор, отмечая при этом, что проверить и доказать эту информацию пока невозможно.

Напомним, Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины. Суд ФРГ взял под стражу гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву газопроводов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Spiegel написал, что Залужный одобрил подрыв «Северного потока» без ведома Зеленского. Посол Барбин заявил о продолжении урегулирования с Данией вопроса по «Северным потокам». ЦРУ опровергло информацию о поддержке теракта. Россия заявила, что не согласна с заявлениями о причастности к подрыву газопроводов исключительно Киева.