Кошка спасла семью россиян на Бали от ядовитой змеи
Кошка по кличке Мася спасла своих хозяев – семью из Екатеринбурга, приехавшую на отдых на Бали, от ядовитой змеи, сообщили СМИ.
Как передает телеканал 360, хозяйка питомца Анна рассказала, что они выпускали Масю гулять, и в этот момент змея уже находилась на крыльце дома.
Анна объяснила, что «вероятнее всего, Мася не давала змее заползти в дом. Мы находились внутри, когда Мася закричала, потом ее сразу повезли в ветклинику». Сначала семья не понимала, что произошло, и не сразу узнала, что причиной крика кошки стала змея.
Позже владельцы сложили все воедино и поняли, что их питомец вступился за них. Кошка пострадала в схватке, однако ее оперативно доставили в больницу, где ей ввели противоядие. Сейчас Мася идет на поправку.