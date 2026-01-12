Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?11 комментариев
В ЛНР два сотрудника «Луганскгаза» пострадали от удара дрона
В Луганской народной республике два сотрудника компании «Луганскгаз» получили ранения в результате атаки дрона ВСУ.
Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал газовщиков на пути из поселка Краснореченское Кременского муниципального округа в Рубежное, сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале.
Пострадавшими оказались мужчины 1979 и 1964 годов рождения. Оба были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
По информации правительства ЛНР, один из работников находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностирована сильная кровопотеря и очень серьезные повреждения нижних конечностей.
В ноябре беспилотник украинских военных в Первомайском районе ЛНР атаковал жилой дом, пострадали два человека.
В декабре пристав в ЛНР сбил пытавшийся атаковать здание суда дрон ВСУ.