Tекст: Катерина Туманова

«Не помогут и заклинания о «перемирии» в надежде отдышаться от сокрушительных поражений на поле боя. Не помогут Зеленскому и его абсурдные «условия», не учитывающие реальность, связь с которой он давно потерял, что он выдвигает в ответ на предложения США, фактически обнуляя их», – сказал дипломат в своей речи.

Небензя также отметил, что российская сторона давно не удивляется в ООН «двойным стандартам», когда запрашивается заседание СБ по Украине и лицемерно игнорируются «безжалостные убийства, совершаемые по указке погрязшего в терроризме, коррупции и беззаконии режима Зеленского».

«Совершенный теракт [в Хорлах] – далеко не исключение, а лишь один из многочисленных примеров бесчеловечных преступлений режима Зеленского против мирных российских граждан. О них сегодня хотя бы упомянула замгенсекретаря Р.Дикарло, но, как обычно, верифицировать ООН это не может. В Белгородской области 500 тыс. человека остались без света, но ООН это верифицировать не может», – заметил российский постпред.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика». Эксперты отметили, что у киевских властей был шанс доказать самостоятельность, но они предпочли «укреплять» нацию демонстрацией лояльности Западу. Политики теперь прикрывают словоблудием свои преступления.

В конце декабря постпред Украины пожаловался на потерю Киевом поддержки в ООН.

