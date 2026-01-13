Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.16 комментариев
Небензя указал на обнуление Зеленским миротворческих стараний США
На очередном заседании Совета Безопаности ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на безуспешные попытки «украинской клики» заполучить своё посредством саммитов, переговоров и бездоказательных обвинений.
«Не помогут и заклинания о «перемирии» в надежде отдышаться от сокрушительных поражений на поле боя. Не помогут Зеленскому и его абсурдные «условия», не учитывающие реальность, связь с которой он давно потерял, что он выдвигает в ответ на предложения США, фактически обнуляя их», – сказал дипломат в своей речи.
Небензя также отметил, что российская сторона давно не удивляется в ООН «двойным стандартам», когда запрашивается заседание СБ по Украине и лицемерно игнорируются «безжалостные убийства, совершаемые по указке погрязшего в терроризме, коррупции и беззаконии режима Зеленского».
«Совершенный теракт [в Хорлах] – далеко не исключение, а лишь один из многочисленных примеров бесчеловечных преступлений режима Зеленского против мирных российских граждан. О них сегодня хотя бы упомянула замгенсекретаря Р.Дикарло, но, как обычно, верифицировать ООН это не может. В Белгородской области 500 тыс. человека остались без света, но ООН это верифицировать не может», – заметил российский постпред.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика». Эксперты отметили, что у киевских властей был шанс доказать самостоятельность, но они предпочли «укреплять» нацию демонстрацией лояльности Западу. Политики теперь прикрывают словоблудием свои преступления.
В конце декабря постпред Украины пожаловался на потерю Киевом поддержки в ООН.