Постпред Украины Мельник заявил о сокращении числа голосов за Киев в ООН

Tекст: Вера Басилая

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в интервью изданию «Украинская правда» отметил, что Украина теряет поддержку среди членов Генассамблеи, передает ТАСС.

По словам Мельника, в начале 2022 года за предложения Киева и его союзников в ООН голосовали около 140 государств, однако теперь их стало значительно меньше.

Дипломат заявил: «Условия становятся для Украины все более сложными. Все тяжелее не только на линии фронта, но и на скользком дипломатическом паркете ООН».

Он подчеркнул, что дипломатическая ситуация усложняется и дополнительную трудность создает позиция различных государств.

Мельник также рассказал о теплой атмосфере на приеме по случаю окончания двухлетнего членства Словении в Совбезе ООН, где российские представители Василий Небензя и Дмитрий Полянский были встречены тепло и дружелюбно.

Ранее постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика».

Эксперты отметили, что у киевских властей был шанс доказать самостоятельность, но они предпочли «укреплять» нацию демонстрацией лояльности Западу. Политики теперь прикрывают словоблудием свои преступления.