    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Назван самый эффективный истребитель на СВО
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 14:08

    Постпред Украины пожаловался на потерю Киевом поддержки в ООН

    Постпред Украины Мельник заявил о сокращении числа голосов за Киев в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

    Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в интервью изданию «Украинская правда» отметил, что Украина теряет поддержку среди членов Генассамблеи, передает ТАСС.

    По словам Мельника, в начале 2022 года за предложения Киева и его союзников в ООН голосовали около 140 государств, однако теперь их стало значительно меньше.

    Дипломат заявил: «Условия становятся для Украины все более сложными. Все тяжелее не только на линии фронта, но и на скользком дипломатическом паркете ООН».

    Он подчеркнул, что дипломатическая ситуация усложняется и дополнительную трудность создает позиция различных государств.

    Мельник также рассказал о теплой атмосфере на приеме по случаю окончания двухлетнего членства Словении в Совбезе ООН, где российские представители Василий Небензя и Дмитрий Полянский были встречены тепло и дружелюбно.

    Ранее постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика».

    Эксперты отметили, что у киевских властей был шанс доказать самостоятельность, но они предпочли «укреплять» нацию демонстрацией лояльности Западу. Политики теперь прикрывают словоблудием свои преступления.

    24 декабря 2025, 22:23
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ

    Сайты ГУР Минобороны Украины начали критиковать командование ВСУ за Северск

    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Интернет-ресурсы ГУР Минобороны Украины публично осудили действия Генштаба ВСУ, обвинив военное командование страны во лжи по факту потери Северска.

    Интернет-ресурсы, подконтрольные Главному управлению разведки Минобороны Украины, вышли с резкой критикой в адрес Генштаба ВСУ, что было расценено как признак растущей конфронтации внутри украинских силовых структур, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур сообщил, что эти ресурсы, включая проект «Дипстейт», обвинили Генштаб ВСУ во лжи, подчеркнув, что командование долго не признавало потерю Северска в ДНР. '

    В силовых структурах заявили, что возможно Главное управление разведки Украины готовит заговор против нынешней власти и скрытно ищет сторонников.

    Также отмечается, что стиль критики со стороны аналитиков ГУР напоминает высказывания скандально известной нардепа Марьяны Безуглой, которая известна частыми нападками на украинское военное командование и Александра Сырского лично.

    Ранее украинский генштаб признал потерю Северска в ДНР спустя почти две недели.

     Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая блокировала трибуну парламента с требованием об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    В силовых структурах заявили, что Сырский остается на своей позиции благодаря абсолютной лояльности властям и отсутствию стремления к политической карьере.

    В Службе внешней разведки России заявили, что коррупционный скандал на Украине обрушил моральный дух ВСУ.

    24 декабря 2025, 16:07
    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»

    Серьезные повреждения от взрывов остановили работу оборудования «Укрнафты»

    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После серии взрывов были остановлены производственные мощности крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафты», детали о характере повреждений не разглашаются.

    Производственные объекты компании «Укрнафта» получили критические повреждения после взрывов, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте «Нафтогаза Украины». В сообщении отмечается, что работа поврежденного оборудования полностью остановлена, однако подробностей о характере повреждений или конкретных локациях не приводится.

    23 декабря объекты «Укрнафты» уже оказывались под ударом и также получили серьезные повреждения, из-за чего работа была временно приостановлена. В компании подчеркивают масштаб инцидента и его влияние на производственный цикл, но детали не уточняют.

    АО «Укрнафта» остается крупнейшей нефтедобывающей организацией на Украине с комплексной структурой, включающей шесть нефтегазодобывающих управлений, три газоперерабатывающих завода и разветвленную сеть сервисных подразделений. Добывающие мощности компании сосредоточены в восьми областях, а общая сеть автозаправочных комплексов достигает 662 объектов почти во всех регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 декабря Приднепровская ТЭС, Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора Украины уже получили серьезные повреждения.

    Кроме того, на Украине повредили первую крупную теплоэлектростанцию на биомассе. В то же время, глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий стал основным кандидатом на пост министра энергетики Украины.

    25 декабря 2025, 13:30
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    24 декабря 2025, 17:59
    Суд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе

    Суд приговорил диверсанта СБУ на Донбассе к 22 годам колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил длительные сроки лишения свободы Владиславу Зайцеву и его матери за диверсии в ДНР по заданию СБУ.

    Южный окружной военный суд признал гражданина Украины Владислава Зайцева виновным по делу о диверсиях в ДНР и приговорил его к 22 годам лишения свободы. Его мать Елена Зайцева, заочно получила наказание в виде 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В ходе слушаний, проходивших в закрытом режиме, прокурор запрашивал для Владислава Зайцева максимальное наказание – 22 года, а для его матери – 12 лет в колонии общего режима. Суд рассмотрел дело Елены Зайцевой отдельно, заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жителю Смоленска назначили 15 лет и штраф 300 тыс. рублей за попытку диверсии на Московской железной дороге.

    До этого те же 15 лет назначил местному жителю суд в Севастополе за попытку по заданию спецслужб Украины организовать подрыв железнодорожного моста по заданию спецслужб Украины.

    Ранее ФСБ задержала несколько граждан Молдавии, которые были завербованы украинскими спецслужбами для подготовки диверсий на территории России. Эксперты газеты ВЗГЛЯД считают, что Молдавия становится полигоном для диверсантов из-за русофобской политики своих властей.

    24 декабря 2025, 22:07
    Постпред США при НАТО Уитакер заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    Постпред США при НАТО Уитакер заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основное внимание переговоров между США и Киевом уделяется вопросам разделения территорий, поскольку гарантии безопасности уже практически согласованы, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что Соединенные Штаты и Киев урегулировали большую часть вопросов, связанных с гарантиями безопасности. Сейчас, по словам Уитэкера, основным предметом переговоров остается тема территорий, передает ТАСС.

    В эфире Fox News дипломат отметил, что спор ведется о том, какой статус будут иметь эти территории: останутся ли они демилитаризованной зоной или получат статус зоны экономических возможностей. Уитакер заявил, что, по его мнению, Россия не выступает против такого подхода.

    Уитакер также сообщил, что урегулирование гарантий безопасности было достигнуто на большинстве этапов переговоров, и сейчас стороны сконцентрировались на конкретном территориальном аспекте.

    Ранее Уитакер сообщил, что американская сторона пытается определить пределы компромисса ради урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский опубликовал так называемый «мирный план» и заявил, что он обсуждается на переговорах в США. Политолог Владимир Скачко заявил, что Москва отвергнет этот план.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы к переговорам и напомнил о предложенных в июне 2024 года условиях выхода из кризиса, отметив, что главным препятствием остается позиция Киева.

    Зеленский ранее заверил, что часть гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут засекречены.

    24 декабря 2025, 20:35
    Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине

    Макрон объявил о новых переговорах по гарантиям безопасности Украине в январе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности будут возобновлены во французской столице в начале следующего года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Переговоры по обеспечению Киева гарантиями безопасности перейдут в активную фазу в январе 2026 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, продолжение работы по этой теме запланировано в Париже, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что уже провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы подробно обсудить ситуацию на Украине и координацию действий между странами, участвующими в «коалиции желающих». В ходе беседы подчеркивалось, что надежные и конкретные меры по обеспечению безопасности Киева нужны для «долгосрочного и прочного мира».

    В то же время, Politico отметило, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и увеличению риска эскалации между Брюсселем и Москвой.

    Подобные мнения стали высказывать активнее, после того, как стало известно, что уровень боеготовности армий стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен после начала обсуждений возможной отправки подразделений на Украину.

    25 декабря 2025, 12:24
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Свято-Покровское южнее Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Константиновки, Краматорска, Никифорови и Резниковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам нацгвардии, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Кондратовки, Новой Сечи, Нововасилевки, Павловки и Писаревки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Избицким, Рыбалкино и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA и три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Благодатовки, Богуславки, Грушевки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Новосергеевки, Подолов Харьковской области и Дробышево ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжтдт уничтожение окруженного противника в Димитрове. Была пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Вольного, Гришино, Грузского, Ивановки, Криворожья, Марьевки, Сергеевки, Удачного, Шевченко ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили более 445 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны поблизости от Гавриловки, Покровского Днепропетровской области, Воздвижевки, Гуляй-поля, Придорожного и Терноватого Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены два склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Заречное в Запорожской области.

    Днем ранее они освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку. А до этого Вильчу в Харьковской области.

    25 декабря 2025, 12:02
    ФСБ предотвратила серию терактов в Калужской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы намеревались устроить несколько терактов в Калужской области, в том числе на федеральном газохранилище, их должен был осуществить уроженец Запорожья, его уничтожили при попытке задержания, сообщили в ФСБ.

    Подозреваемый 1976 года рождения был ликвидирован при попытке задержания, он выполнял задание украинских спецслужб по подрывам в регионе, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Теракты должны были состояться на федеральном газохранилище и на автомобильной стоянке оборонного предприятия. Для выполнения задания задержанный подготовил около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и изготовил самодельные зажигательные устройства.

    При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление «и был уничтожен ответным огнем», добавили в ФСБ.

    Никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.

    Из специального тайника, оборудованного украинскими спецслужбами, ФСБ изъяла 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему. Все улики изъяты и переданы для дальнейших следственных действий.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе в Тюменской области, планировавший его россиянин был уничтожен.

    25 декабря 2025, 01:20
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    25 декабря 2025, 04:15
    Из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами в порту Темрюка
    Из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами в порту Темрюка
    @ Официальная страница ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Два резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории порта Темрюка из-за атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    Площадь возгорания составила примерно 2 тыс. кв. м. Для тушения были привлечены 70 человек личного состава и 18 единиц техники, включая сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в результате атаки дронов повреждения получили здания и сельскохозяйственная техника одного из предприятий в селе Николаевка Щербиновского района. Очаги возгорания были быстро ликвидированы, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Тамань произошел пожар на трубопроводе с мазутом после атак дронов ВСУ. В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки дронов повреждения получили два причала и два судна.

    24 декабря 2025, 20:19
    WP: Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса

    WP: Зеленский готов вывести войска из Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе, заявив о готовности вывести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах, пишет газета Washington Post.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность вывести военные силы с Донбасса для организации демилитаризованной зоны, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Соответствующий проект плана был обнародован в среду Зеленским во время встречи с украинскими журналистами.

    В публикации американского издания отмечается: «Он (проект плана – ред.) предполагает, что он (Зеленский – ред.) готов вывести войска из восточной Украины для создания демилитаризованной зоны».

    В план также входит пункт, исключающий отвод украинских войск из российских регионов, при этом России предлагается покинуть территории Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС совместно с США и без участия России. В проекте украинского плана из 20 пунктов также отсутствуют положения о признании Крыма и Донбасса российскими, а также обязательство не вступать в НАТО.

    Ранее переговоры по территориальным вопросам и присутствию ВСУ в Донбассе не привели к соглашению между Киевом и Вашингтоном.

    В то же время, руководство Украины в частном порядке признает, что сохранить контроль над 18-20% Донбасса не удастся, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новые европейские и украинские предложения мешают достижению долгосрочного мира.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность к мирным переговорам и напомнил об условиях, обозначенных еще в июне 2024 года.

    24 декабря 2025, 14:55
    Зеленский предложил вместо Рождества отмечать День программиста

    Кабмин Украины согласовал празднование Дня программиста вместо Рождества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины вместо привычного для православных Рождества 7 января решили отмечать в эту дату профессиональный праздник программистов.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский кабмин согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании Дня программиста 7 января.

    Как передает ТАСС, Гончаренко написал в Telegram-канале: «На Украине появится еще один профессиональный праздник – День программиста. Праздновать его будут 7 января».

    Власти отмечают, что в этот день в стране больше не будет отмечаться Рождество согласно православной традиции. Решение связано с переносом празднования Рождества на 25 декабря. В июле 2023 года так называемый поместный собор Православной церкви Украины утвердил переход на новый календарь и перенос даты Рождества.

    Владимир Зеленский ранее уже подписал закон о переносе празднования на новую дату, после чего 7 января исключили из перечня государственных праздников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ивано-Франковской области несколько приходов ПЦУ приняли решение отмечать Рождество 7 января.

    Ранее Зеленский объявил о разработке новой концепции размещения профессиональных праздников в национальном календаре.

    Киев продолжит популяризировать День голодоморов и фейковую «резню в Буче». Поэтому на Украине могут перенести праздники, приходящиеся на первую половину апреля, например – Пасху и День работников ракетно-космической отрасли, объяснила газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    25 декабря 2025, 13:52
    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского

    В Кремле назвали странным и некультурным рождественское выступление Зеленского

    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором прозвучали пожелания смерти, говорит о его озлобленности и неадекватности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Владимир Зеленский во время своего рождественского выступления проявил некультурность и агрессию, передает ТАСС. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского с пожеланием смерти кому-либо.

    Песков подчеркнул, что обращение главы украинского государства показалось в Кремле странным.

    «Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», – заявил представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил, что подобные заявления ставят под сомнение способность Зеленского принимать взвешенные решения по вопросу урегулирования конфликта. По мнению Кремля, такие проявления вызывают вопросы о возможности политико-дипломатического разрешения украинского конфликта со стороны Киева.

    Ранее власти Украины переименовали Рождество 7 января в профессиональный праздник программистов.

    Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря.

    25 декабря 2025, 07:19
    За ночь над Россией уничтожили 141 украинский беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Брянской областью поразили 62 дрона, над Тульской – 12, над Калужской – 11, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Московским регионом сбили девять дронов, восемь – над Адыгеей, семь – над Кубанью, по шесть – над Крымом и над Ростовской областью.

    Над Белгородской и Воронежской областями сбили по пять дронов, также пять сбили над Азовским морем.

    Четыре дрона нейтрализовали над Курской областью, и один – над Волгоградской.

    Напомним, ночью в шести районах Ростовской области уничтожили украинские БПЛА.

    Ночью средства ПВО сбили семь дронов, летевших на Москву.

    24 декабря 2025, 21:16
    Украинца объявили в международный розыск после убийства семьи под Тулой

    Пожизненно осужденного в РФ украинца объявили в международный розыск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины признан виновным в жестоком убийстве супругов и их детей в городе Алексине Тульской области в 2015 году и объявлен в международный розыск.

    Уроженец Славянска в ДНР 42-летний Даниил Глинский объявлен в международный розыск. Он был заочно приговорен Тульским областным судом к пожизненному лишению свободы за убийство семьи в июне 2024 года, сообщает управление МВД региона.

    По данным следственного управления СК РФ, Глинский признан виновным по нескольким статьям – разбой и убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, сопряженное с разбоем и с целью скрыть другие преступления.

    Преступление было совершено 28 декабря 2015 года в городе Алексине Тульской области. В квартире жертв Глинский убил женщину и ее детей – полуторагодовалую девочку и шестилетнего мальчика, а затем похитил 300 тыс. рублей, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

    После этого, осознавая, что глава семьи обратится за помощью в правоохранительные органы, Глинский встретился с ним и в салоне автомобиля нанес мужчине множественные удары острым предметом. Потерпевший скончался на месте.

    Уточняется, что и сам преступник, и его жертвы являлись беженцами с Украины. После совершения преступления Глинский покинул Тульскую область .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет объявил в международный розыск подполковника ВСУ Виталия Нащубского, заочно приговоренного к 19 годам колонии за обстрелы населенных пунктов Белгородской области.

    Кроме того, суд ранее приговорил к 11 годам лишения свободы начальника колонии в Сумах гражданина Украины Александра Бубенца за жестокое обращение с военнопленными и объявил его в международный розыск.

    25 декабря 2025, 12:39
    Хантер Байден назвал Украину «змеиным логовом»

    Хантер Байден признал свою работу в украинской Burisma ошибкой

    Хантер Байден назвал Украину «змеиным логовом»
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сын бывшего президента США Хантер Байден в интервью шоу The Shawn Ryan Show признал участие в Burisma ошибкой и назвал Украину «змеиным логовом».

    Хантер Байден в шоу The Shawn Ryan Show назвал Украину «змеиным логовом» и признался, что его работа в украинской газовой компании Burisma, вероятно, была ошибкой.

    «Я был очень, очень наивен в отношении того, какое змеиное логово представляет собой Украина… уровень коррупции до сих пор поражает», – заявил Хантер Байден, передает РИА «Новости».

    Издание New York Post подчеркивает, что Хантер Байден зарабатывал в Burisma миллион долларов в год, несмотря на то, что не имел опыта работы в энергетической отрасли. Сейчас сын бывшего президента США сообщил, что его долги превышают 15 млн долларов и он не знает, как с ними справляться.

    В октябре 2020 года газета New York Post рассказывала о рассылке электронных писем Хантером Байденом, где он представлял интересы отца, тогда еще вице-президента, украинской фирме. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявлял о выплатах в миллионы долларов за лоббирование доступа к высокопоставленному родственнику. Эта переписка якобы была найдена на ноутбуке Байдена, который впоследствии стал источником скандальных личных фотографий сына президента.

    В проекте сделки Хантера Байдена со следствием указывалось, что он получил доход свыше 5,5 млн долларов в том числе от Burisma Holdings.

    Бывшие сотрудники Налоговой службы США заявили о давлении и коррупции, которые сопровождали расследование финансовых операций Байдена-младшего.

    Также сообщалось, что Джо Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах своей семьи на Украине.

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

