Постпред Украины пожаловался на потерю Киевом поддержки в ООН
Число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в интервью изданию «Украинская правда» отметил, что Украина теряет поддержку среди членов Генассамблеи, передает ТАСС.
По словам Мельника, в начале 2022 года за предложения Киева и его союзников в ООН голосовали около 140 государств, однако теперь их стало значительно меньше.
Дипломат заявил: «Условия становятся для Украины все более сложными. Все тяжелее не только на линии фронта, но и на скользком дипломатическом паркете ООН».
Он подчеркнул, что дипломатическая ситуация усложняется и дополнительную трудность создает позиция различных государств.
Мельник также рассказал о теплой атмосфере на приеме по случаю окончания двухлетнего членства Словении в Совбезе ООН, где российские представители Василий Небензя и Дмитрий Полянский были встречены тепло и дружелюбно.
Ранее постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика».
Эксперты отметили, что у киевских властей был шанс доказать самостоятельность, но они предпочли «укреплять» нацию демонстрацией лояльности Западу. Политики теперь прикрывают словоблудием свои преступления.