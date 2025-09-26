  • Новость часаПосольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    26 сентября 2025, 22:56 • Новости дня

    СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по иранской ядерной сделке

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предусматривающий продление на шесть месяцев действия резолюции Совбеза 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном, сообщают информационные агентства.

    За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, передает ТАСС.

    Против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, еще двое воздержались, передает РИА «Новости».

    В МИД России отмечали, что предложенная резолюция «давала реальную возможность выправить ситуацию» вокруг иранской ядерной программы. Документ содержал требование, чтобы все первоначальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий немедленно возобновили переговоры для поиска дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана. Российская сторона обратилась к европейским странам – участницам СВПД с призывом прекратить провокации и вернуться к переговорам.

    24 сентября 2025, 01:07 • Новости дня
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    26 сентября 2025, 03:20 • Новости дня
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Стремительное обмеление Каспийского моря происходит не из-за климата, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

    Он отметил, что в 2022 году на саммите прикаспийских государств затрагивал тему  ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Теперь ситуация гораздо хуже – Каспийское море стремительно мелеет.

    «Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот.

    Президент России Владимир Путин год назад на встрече с губернатором Астраханской области отмечал необходимость проведения научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы избежать дальнейшего обмеления Каспия.

    Президент Казахстана Токаев 1 сентября назвал ситуацию с обмелением Каспия критической.

    26 сентября 2025, 19:22 • Видео
    Евросоюз напрашивается на третью мировую

    Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    24 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Камеры запечатлели множество пустых кресел, в том числе на первых рядах, передают «Известия».

    «Оружие решает, кто выживет; международного права нет», – заявил Зеленский в ходе своей речи. Также он вновь обвинил Россию в «нарушении воздушного пространства Эстонии».

    Украинский лидер добавил, что Грузия, по его мнению, для Европы «потеряна из-за зависимости от России».

    Он высказал мнение о необходимости инвестиций ЕС в Молдавию на фоне предполагаемого «вмешательства» России в дела этой страны.

    Ранее американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    24 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Он в интервью агентству Tasnim подчеркнул, что речь идет о миллионах страниц документов, содержащих подробности о прошлых и действующих вооруженных программах Израиля. По словам Хатиба, в этих материалах есть сведения о модернизации и переработке старого ядерного оружия, а также о совместных израильских проектах с США и рядом европейских стран, передает ТАСС.

    Министр отдельно отметил, что Иран располагает полной информацией об административной структуре и всех участниках разработки ядерного оружия в Израиле.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    25 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    24 сентября 2025, 11:19 • Новости дня
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот рассуждал о возможности «возврата территорий» Украиной и «слабости» России.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что Трамп вновь оказался в «альтернативной реальности», где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Медведев подчеркнул, что после встречи с руководителями Украины и Франции Трамп опубликовал пост, в котором описал победу Киева, возврат границ, проблемы российской экономики, очереди за бензином и назвал Россию «бумажным тигром». Он добавил, что в этой реальности «Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов», а Барак Обама и Джо Байден «счастливо живут».

    При этом Медведев заявил: «Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается».

    По мнению замглавы Совбеза, Трамп вскоре может предложить киевским властям капитуляцию, слетать на Марс с Илоном Маском или сделать что-то, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

    Медведев завершил пост советом «чаще менять точку зрения», назвав это сутью успешного управления через соцсети, и в конце поблагодарил за внимание к теме на английском языке.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что для украинских властей «настало время действовать», поскольку Россия, по его утверждению, испытывает серьезные экономические проблемы.

    Президент США назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал ее как «бумажного тигра».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» Трампа по поводу ситуации России и Украины напоминает «бородатый анекдот».

    24 сентября 2025, 18:30 • Новости дня
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    Иранский лидер сделал это заявление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с Соединенными Штатами не дают Ирану никаких преимуществ.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    26 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине

    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину

    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может нести единоличную ответственность за поддержку Украины, сообщает Politico.

    Европа не может единолично нести ответственность за помощь Украине в противостоянии с Россией, подчеркнула главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в интервью на полях Генассамблеи ООН, передает Politico.

    Она напомнила, что именно Дональд Трамп обещал «остановить убийства», поэтому «ответственность за это не может лежать на ЕС».

    Каллас указала, что заявления Трампа о готовности Украины победить при поддержке Евросоюза и НАТО вызывают вопросы относительно роли Вашингтона. По ее словам, альянс не может существовать без участия США.

    «Америка – главный союзник в НАТО, а значит, когда речь идет о действиях альянса, это касается и США», отметила она.

    Также Каллас подчеркнула, что ЕС уже сократил импорт нефти и газа из России на 80%, и если бы остальные союзники последовали их примеру, конфликт мог бы завершиться быстрее. Она добавила, что Вашингтон может повлиять на страны, сохраняющие энергозависимость от России, такие как Венгрия и Словакия.

    Обсуждая санкции, Каллас заявила, что Москва не ведет переговоры с Западом «добросовестно», несмотря на попытки США сохранить коммуникацию. Она выразила обеспокоенность тем, что мирные инициативы Запада лишь используются Россией для эскалации, отметив: «Эти добрые жесты злоупотребляются Путиным».

    В свете напряженности, вызванной инцидентами с российскими дронами и самолетами у границ ЕС, Каллас подчеркнула необходимость сдержанной, но решительной реакции альянса. Она также призвала страны G7 рассмотреть использование замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнув, что платить за ущерб должна Россия, а не европейские налогоплательщики.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Трамп ранее призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США.

    Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    24 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты

    Макрон призвал НАТО не открывать огонь по российским самолетам

    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, но не призывает к автоматическому сбиванию российских самолетов. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.

    «В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон. Он отметил, что не следует открывать огонь, когда речь идет о «проверках».

    Макрон считает, что российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября, а три российских истребителя – воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

    «Реакция НАТО была пропорциональной: был созван совет стран-членов и усилена оборонная позиция», – заявил Макрон.

    Отвечая на вопрос о поддержке Польши в случае ее решения сбивать воздушные объекты, Макрон подчеркнул, что реакция будет пропорциональной, но отказался обсуждать гипотетические сценарии. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, только при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Он добавил, что заявление президента Чехии Петера Павела о необходимости более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО «не является достаточным» для принятия таких решений.

    Ранее в НАТО пообещали принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Президент США Дональд Трамп заявил о праве стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.

    24 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Политолог Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    @ Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отказался от посредничества, полностью передав финансовые и военные вопросы по Украине Европе и НАТО – а значит, стоит ждать как минимум еще одну зимнюю и летнюю военные кампании, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Чеснаков считает, что президент США Дональд Трамп фактически дистанцировался от процесса урегулирования конфликта на Украине и открыл новый раунд противостояния.

    «Финансовая поддержка Украины полностью перекладывается на плечи ЕС. Неслучайно Трамп указывает на то, что именно при поддержке Европы Украина может достигнуть своих целей. Про сами США он ничего не говорит», – написал Чеснаков в Telegram-канале.

    По оценке эксперта, военные вопросы теперь также лягут на страны НАТО, а США снимают с себя ответственность за военную помощь Украине и вопросы обороны Восточной Европы.

    Эксперт считает, что «пожелание удачи» сторонам конфликта со стороны Трампа намекает на отсутствие ограничений для участников и на возможность нового витка эскалации. Чеснаков предполагает, что после усиления боевых действий стороны могут осознать невозможность достижения целей военными методами, после чего Вашингтон может вернуться к посреднической роли в урегулировании ситуации.

    «А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – заявил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Он также отметил, что для Киева «настало время действовать».

    Трамп считает, что конфликт на Украине продлится еще долго.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что кризис на Украине перешел на новый этап эскалации.

    25 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях сессии ГА ООН затронул деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году и роль страны в международных делах, сообщили в МИД России.

    Как сообщили в МИД России, Лавров в ходе переговоров изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

    «С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Также главы МИД России и Швейцарии обсудили актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии».

    Москва выразила готовность взаимодействовать с Вашингтоном для поиска решений, устраняющих первопричины украинского кризиса. Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    25 сентября 2025, 07:13 • Новости дня
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутат Европарламента Кинга Гал заявила о разгорающемся скандале вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.

    СМС-сообщения касаются сделки между ЕС и МЕРКОСУР (торгово-экономический союз в Южной Америке), сообщила Гал, передает РИА «Новости».

    Эти секретные сообщения пропали так же, как в случае со скандалом с Pfizergate, указала евродепутат.

    По словам парламентария, ситуация вновь демонстрирует отсутствие прозрачности в Еврокомиссии и требует реальной открытости в институтах ЕС, без секретных переговоров и исчезающих сообщений.

    В августе 2025 года газета New York Times сообщала, что Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла, связанную с закупками вакцин для ЕС.

    В мае Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    25 сентября 2025, 14:39 • Новости дня
    Саркози получил пять лет тюрьмы за деньги от Каддафи

    Саркози получил пять лет тюрьмы за финансирование избирательной кампании из Ливии

    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании, сообщил канал BFMTV.

    Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года из Ливии, передает ТАСС.

    Кроме тюремного срока, Саркози назначили штраф в размере 100 тыс. евро.

    Согласно решению суда, Саркози признан виновным в соучастии в преступной группе. При этом его оправдали по статьям о сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.

    Ранее Саркози признан виновным по делу о финансировании избирательной кампании из Ливии.

    Французская прокуратура в марте потребовала для него семь лет заключения по этому делу.

