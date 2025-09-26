Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предусматривающий продление на шесть месяцев действия резолюции Совбеза 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном, сообщают информационные агентства.
За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, передает ТАСС.
Против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, еще двое воздержались, передает РИА «Новости».
В МИД России отмечали, что предложенная резолюция «давала реальную возможность выправить ситуацию» вокруг иранской ядерной программы. Документ содержал требование, чтобы все первоначальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий немедленно возобновили переговоры для поиска дипломатического решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана. Российская сторона обратилась к европейским странам – участницам СВПД с призывом прекратить провокации и вернуться к переговорам.