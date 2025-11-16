ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

Tекст: Валерия Вербинина

Министры финансов стран Евросоюза, собравшись в Брюсселе, приняли судьбоносное решение «в битве с китайскими мелкими посылками». Административную меру, к которой намерены прибегнуть с чисто заградительной целью, французский Le Point живописует так, словно речь идет о сражении при Аустерлице.

Со следующего года каждый житель ЕС, кто получает из-за пределов Евросоюза так называемую мелкую посылку (стоимостью менее 150 евро), обязан будет выплатить таможенную пошлину. До сих пор такие посылки были бесплатными, но надо же как-то защититься «от феномена, который вышел из-под контроля». А это 4,6 млрд таких посылок в ЕС только за прошлый год, причем 91% из них прибыли из Китая.

Помимо таможенного тарифа (пока называется цифра в 2 евро за посылку) предполагается ввести отдельную плату за обработку каждого такого почтового отправления. А ведь помимо руководства ЕС, еще есть национальные правительства, которые тоже не дремлют: так, Франция обсуждает введение дополнительного налога в 2 евро за каждую единицу товара, купленную таким образом. Приобрел 5 маек на китайском сайте – плати еще 10 евро сверху.

Главным образом речь идет о маркетплейсах типа Shein или Temu, которые предлагают товары по очень привлекательным ценам с разными дополнительными бонусами, которые греют сердце потребителя. Стартовав как обычные интернет-магазины, эти платформы выросли в настоящие бизнес-империи, которые предлагают покупателям в практически любой точке земного шара огромный выбор одежды, игрушек, товаров для дома и т.д. Это и есть одно из следствий глобализации и прочих преимуществ рыночной экономики, о которых так любят рассуждать на Западе.

Но тут вдруг оказалось, что свободный рынок хорош только в случае, если основная прибыль оседает в карманах западных владельцев. Если же прибыль получают китайцы, то это «нечестная конкуренция» (как, например, пишет Figaro) и вообще они подрывают западную экономику. Поэтому западного обывателя, который полюбил заказывать товары на китайских маркетплейсах, следует образумить. Да и с самими маркетплейсами хорошо бы как-нибудь разобраться, чтобы не путались под ногами. Пусть граждане ходят в местные европейские магазины и покупают европейские марки (продукция которых тоже обычно сделана в Китае и при этом продается значительно дороже).

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти недвусмысленно назвал китайские маркетплейсы «явлением, которое разрушает розничную торговлю». Однако в авангарде борьбы с китайскими онлайн-платформами оказалась все же не Италия, а Франция, развязавшая настоящую войну против недорогой продукции, которую обыватель мог заказать с доставкой из Китая себе на дом.

Первые попытки отвадить потребителя от покупок на Temu и Shein были, так сказать, психологические. Вы покупаете товары по рекордно низким ценам – а вы в курсе, что за этим скрывается? Эксплуатация трудящихся, ненормированный рабочий день, использование принудительного труда уйгуров, которых притесняют в Китае. А еще китайские товары представляют «значительные риски для здоровья», продукция не соблюдает европейские нормы, может содержать вредные вещества (свинец, например), и вообще ее производство способно привести «к экологической катастрофе».

Собственно говоря, на словах западный обыватель обеими руками за экологию и против катастроф. Но когда студентка приходит в магазин и видит, что платье для праздника ей обойдется в 100 евро минимум, а заказать онлайн в Китае нечто подобное можно за 30 евро, экология отступает перед экономикой.

Кроме цены, китайские маркетплейсы привлекают и ассортиментом. Так, в 2022 году платформа Shein предложила 315 тысяч новых наименований. Европейский гигант вроде Zara за тот же срок сподобился создать и выпустить всего 6850.

Поняв, что рассуждения об экологии и притесняемых уйгурах на покупателей китайских маркетплейсов не действуют, европейские власти дали понять, что собираются ввести тариф на мелкие посылки, в которых обычно прибывают покупки. И тут Shein нанес ответный удар: десантировался на территории Франции и объявил об открытии своих магазинов в сети знаменитых универмагов «Галери Лафайет» и культовом парижском шоппинг-центре BHV.

Эффект оказался грандиозен, но вряд ли в том смысле, на который рассчитывали китайские бизнесмены. Крик поднялся такой, словно китайские танки десантировались в центре Парижа. Политики, пресса, даже бывшие владельцы «Галери Лафайет» - все стали выступать с протестами. Кроме того, кто-то позаботился тщательно изучить в интернете ассортимент Shein и нашел там запрещенную продукцию – холодное оружие и, что гораздо хуже, игрушки педофильского характера.

После этого скандал вспыхнул с новой силой, появились оправданные законом предлоги требовать запрещения и таким образом избавиться от конкурента. Власти пригрозили заблокировать сайт Shein на территории страны. Министр городского развития Венсан Жанбрюн заявил, что BHV, согласившись предоставить площадь Shein, совершил «стратегическую ошибку», министр малых и средних предприятий Серж Папен призвал «положить конец цифровому Дикому Западу».

И напрасно Фредерик Мерлен, глава фирмы, которая владеет BHV, приводил цифры, что магазин Shein посетили за 5 дней 50 тысяч человек, это большой успех, средний чек покупок составляет 45 евро, и около 15% покупателей продолжили покупки в других отделах универмага. Из центра стали уходить арендаторы, включая крупных, таких, как Dior и Guerlain. Каждый уход обставлялся кампанией в соцсетях и СМИ – вот, мол, какие мы молодцы, не желаем находиться в одном пространстве с продавцом возмутительно дешевых китайских маек.

Блокировки на территории Франции сайт Shein пока избежал, убрав с него страницы товаров, которые вызвали претензии, но судебная процедура уже запущена, и в конце ноября будет вынесено решение. Поскольку правительство не скрывает, что собирается добиться запрета платформы, трудно рассчитывать, что демократичный французский суд не оправдает его ожидания.

Настоящая проблема Shein и ему подобных заключается в том, что они посмели быть более успешными, чем европейцы, причем на их же территории.

И вопрос на самом деле не в нарушениях онлайн-гиганта, а в методах борьбы с конкурентом, которому нечего противопоставить. Европа не может конкурировать с Shein, и именно поэтому она поставила перед собой цель его уничтожить или хотя бы изгнать с рынка.

Современная жизнь такова, что да, люди почти все могут теперь заказывать онлайн, чтобы не тратить время, и в условиях стагнации экономики и высокой инфляции они предпочтут покупать то, что стоит дешевле. Выше итальянский министр финансов говорил о розничной торговле – но чтобы выстоять и быть эффективной в новых условиях, ей необходимо перестраиваться. Конечно, это трудно, проще попытаться выжить конкурента.

Министр экономики Франции Ролан Лескюр жаловался на «продуманную стратегию коммерческого захвата рынка», как будто это что-то плохое и как будто сами европейцы не занимаются тем же самым. И самое главное: попытки удушения бизнеса такими методами все равно не сработают, потому что любые ограничения можно обойти, если поставить себе цель. К примеру, Shein вполне под силу создать склады где-нибудь в Испании и устроить пересылку покупателям из пределов ЕС. И даже если их сайт заблокируют, они могут сменить название и открыть другой.

…А пока новые налоги, тарифы и плата за обработку мелких почтовых отправлений еще не вступили в действие, у европейских покупателей еще есть время делать на китайских маркетплейсах заказы и получать их с минимальными издержками. Тем более что впереди новый год, время подарков, и нельзя позволить, чтобы его испортили европейские или собственные чиновники.