Норвежский эксперт Дизен сообщил о планах Европы сорвать мир на Украине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что главы европейских стран намеренно препятствуют достижению мира в украинском конфликте и продолжают поддерживать эскалацию.
Главы европейских государств намерены препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X, передает РИА «Новости». По его словам, европейские лидеры не позволят реализовать сценарий мирного завершения, отметив: «Европейцы сделают так, чтобы мирное завершение конфликта стало невозможным».
Поводом для такого комментария стали заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер анонсировал проведение саммита шестого января, на котором планируется выработать решения по гарантиям безопасности для Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в январе «коалиция желающих» готовится согласовать объем и детали гарантий безопасности для Украины.