Макрон: «Коалиция желающих» согласует гарантии безопасности для Украины в январе

Tекст: Ольга Иванова

Гарантии безопасности для Украины в январе окончательно согласует так называемая коалиция желающих, сообщает DW (признано в России СМИ-иноагентом) со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам французского лидера, «в январе коалиция желающих согласует конкретный вклад каждой из стран в гарантии безопасности для Украины». Киев ожидает поддержки «в небе, на земле и на море».

Тем временем президент США Дональд Трамп, выступая после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнул на пресс-конференции, что именно Европа должна взять на себя основную часть гарантий безопасности, передает «Коммерсантъ».

«Мы хотим сотрудничать с Европой, и Европа возьмет на себя большую часть работы, как вы можете себе представить. Они ведь уже рядом. Но мы будем помогать Европе на 100%, так же, как они помогали бы нам», – заявил Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности между Соединенными Штатами и Украиной полностью согласованы.

Дональд Трамп считал, что соглашение о мирном урегулировании на Украине может быть вынесено на референдум.

Трамп отметил, что на переговорах по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня ради проведения референдума.