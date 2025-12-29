Трамп заявил, что перемирие для референдума на Украине не обсуждается

Трамп: Перемирие и остановка огня для референдума на Украине не обсуждается

Tекст: Антон Антонов

Трамп во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским отметил, что переговорный процесс может развиваться как положительно, так и «по-плохому», пишет «Комсомольская правда».

«На переговорах не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума, поскольку их очень легко нарушить», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский завершили встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго. Трамп предупредил, что Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией, чтобы не потерять новые территории в ближайшие месяцы. Соглашение о мирном урегулировании может быть вынесено на референдум или парламентское голосование, но большинство украинцев выступают за прекращение конфликта, заявил Трамп.

Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, что сильно обеспокоило украинскую делегацию и «парию войны».



