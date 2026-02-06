Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.0 комментариев
ВСУ раскритиковали министра обороны Украины Федорова за регистрацию Starlink
Украинские военные выразили недовольство в адрес министра обороны Украины Михаила Федорова из-за введения обязательной процедуры верификации терминалов спутниковой связи Starlink, сообщили в российских силовых структурах.
По данным российских силовых структур, именно Федоров подвергся наибольшей критике, а не Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, предоставляющая сервис Starlink, передает ТАСС.
Накануне советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что часть подразделений вооруженных сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink.
В понедельник власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink. Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.