    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции
    Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    Польша возмутилась «поучениями» от посла США
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    В Москве совершено покушение на генерала Генштаба Алексеева
    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Власти Эстонии поругались из-за России
    ЕС решил восстановить партнерство с Турцией ради Украины
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    6 февраля 2026, 11:05 • Новости дня

    Медведев назвал ловушкой для ЕС отказ от российского газа

    Медведев: Европа загнала себя в ловушку отказом от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз загнал себя в чудовищную ловушку, отказавшись от российских энергоносителей.

    Европа оказалась в критической зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, написал Медведев в Max.

    По его словам, Евросоюз «в антироссийском приступе олигофрении» не осознает, в какую «чудовищную ловушку» сам себя загнал.

    Медведев отметил, что теперь роль ключевого поставщика энергоресурсов для Европы займет Вашингтон, который, по его мнению, будет диктовать Брюсселю свои условия. Он подчеркнул, что за расширение энергетического содействия США будут требовать не только деньги, но и выполнение своих политических требований.

    По мнению Медведева, зависимость Европы от американского газа приведет к тому, что европейские страны будут вынуждены следовать указаниям Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз сталкивается с деиндустриализацией из-за отказа от российских энергоносителей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    5 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (8)
    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    Комментарии (20)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    @ Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    Комментарии (13)
    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона, сообщает Bloomberg.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.

    Главной целью визита было донести до Москвы позицию Парижа о необходимости участия Европы в любых решениях по вопросам европейской безопасности и мирного урегулирования на Украине. Как отмечают собеседники агентства, речь шла о том, что Европа не станет формально одобрять возможное соглашение без участия в переговорах. Вероятность повторных встреч в ближайшем будущем не исключается.

    Французская сторона официально не подтвердила и не опровергла визит, ограничившись ссылкой на слова президента Макрона о подготовке к возобновлению диалога с Москвой. Макрон ранее заявлял, что обсуждения ведутся на техническом уровне и готовятся к дальнейшему развитию. В последнее время Париж активно настаивает на прямом участии Европы в переговорах, особенно на фоне усилий бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине.

    В настоящее время переговоры между США, Россией и Украиной проходят в Абу-Даби, и европейские представители в них не участвуют. Ранее в январе в Париже состоялась встреча США и союзников Киева, где обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины, однако окончательного соглашения так и не было достигнуто.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Источник во Франции сообщил, что президент Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, однако подготовка разговора может занять несколько дней.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью европейцев от нахождения «под столом».

    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 15:12 • Новости дня
    Волгарев: Запад стал заложником ВПК и пытается втянуть РФ в гонку вооружений

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные страны, по словам российского дипломата, оказались под влиянием интересов своего военно-промышленного комплекса и провоцируют эскалацию.

    Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев заявил на заседании Постоянного совета организации, что Запад стал заложником растущих аппетитов собственного военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

    По мнению дипломата, страны западного лагеря пытаются втянуть Россию в новую и более опасную спираль гонки вооружений.

    Волгарев подчеркнул, что Россия будет реагировать на действия Запада необходимыми мерами ради собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Нигера поблагодарил российских партнеров за быструю помощь в отражении атаки террористов на главный аэропорт страны.

    Франция и ее спецслужбы стоящи за дестабилизацией ситуации в Нигере и других государствах Африки.

    Минобороны Украины объявило о согласовании с НАТО приоритетов по усилению ПВО и развитию современных вооружений.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, особое внимание уделяется изменению ситуации в Черноморском регионе после возможного завершения конфликта. Уже в ближайшую пятницу еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос посетит Турцию с целью укрепления партнерства, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Анкара рассматривается Брюсселем как ключевой партнер в будущем восстановлении на Украине. По мнению Марты Кос, подготовка к миру в Европе невозможна без прочного сотрудничества с Турцией. Она заявила: «Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером… Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».

    В ходе визита в Анкару Кос примет участие в церемонии подписания соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией. Документ предусматривает предоставление Турции кредитов на сумму 200 млн евро для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Лавров заявил о невозможности совмещения членства в ЕАЭС и ЕС для Армении

    Лавров заявил о невозможности одновременного членства Армении в ЕАЭС и ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Членство в Евразийском экономическом союзе не совместимо с присоединением к Европейскому союзу, но решение остается за Арменией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном заявил, что Россия уважает выбор Армении по поводу интеграционных процессов, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, членство в Евразийском экономическом союзе не может быть совместимо с принципами, лежащими в основе присоединения к Европейскому союзу. Министр отметил, что Россия не руководствуется идеологическими мотивами, а исходит из реальных обстоятельств.

    Глава МИД России подчеркнул, что Европейский союз постоянно ставит страны постсоветского пространства перед выбором между ЕС и другими интеграционными объединениями.

    «Что касается коллег из Евросоюза, они постоянно ставят соответствующую страну перед выбором: «Или с нами, или с ними». Это их логика, которая лет 20 уже с лишним применяется на постсоветском пространстве», – заявил Лавров.

    Он выразил надежду, что в Армении понимают, к каким последствиям может привести подобный подход. Министр также отметил, что в нынешних условиях, когда европейские страны и члены НАТО объявили России войну для стратегического поражения, важно не допускать разжигания вражды между народами.

    Лавров добавил, что Россия остается для Армении основным торгово-экономическим партнером и намерена наращивать это сотрудничество. Министр напомнил, что с 2015 года объем валового внутреннего продукта Армении увеличился с 10,5 млрд до 26 млрд долларов, что свидетельствует о положительной динамике экономических связей между двумя странами.

    Ранее парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство.

    Лавров заявил о невозможности совмещения Арменией стандартов ЕС и ЕАЭС.

    Также Лавров заявил, что товарооборот с Арменией вырос до рекордных 14 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Макрон обсудили оборону и экономику ЕС

    Фон дер Ляйен обсудила с Макроном оборонную и экономическую политику ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии провела встречу с президентом Франции, где рассмотрели вопросы обороны, безопасности и конкурентоспособности в преддверии европейского саммита.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном актуальные вопросы на фоне слухов о возможности контакта Парижа с Россией на высшем уровне, передает РИА «Новости». В своем заявлении в соцсетях фон дер Ляйен отметила: «Провела обзор текущих вопросов с президентом Эммануэлем Макроном в преддверии нашего европейского саммита на следующей неделе (12 февраля)».

    По словам главы Еврокомиссии, на переговорах особое внимание было уделено вопросам обороны, безопасности и конкурентоспособности Евросоюза. Она отдельно подчеркнула значимость обсуждаемых тем для предстоящего саммита.

    При этом в среду представители Еврокомиссии не стали отвечать на вопрос журналистов, обсуждала ли фон дер Ляйен подготовку к возможному контакту Франции с Россией на высшем уровне. Подробности о содержании этих возможных контактов также не раскрываются.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное пока не приходится.

    В четверг стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Также в четверг сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал подтверждать визит советника Макрона в Москву.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 12:42 • Новости дня
    Газпром обновил рекорд поставок газа российским потребителям в феврале

    Газпром третий день подряд установил рекорд по поставкам газа в России

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях сильных холодов объем суточных поставок газа российским потребителям достиг 1817,8 млн куб. м, что стало новым рекордом февраля.

    Компания «Газпром» третий день подряд фиксирует суточный рекорд поставок газа российским потребителям, передает Telegram-канал компании.

    По данным «Газпрома», 3 февраля объем поставок составил 1817,8 млн куб. м. Это максимальный показатель для февраля за всю историю наблюдений.

    Ранее рекорд составлял 1799,9 млн куб. м. Увеличение потребления объясняется похолоданием, которое наблюдается сейчас во многих регионах России.

    В компании отмечают, что транспортировка газа по Единой системе газоснабжения осуществляется стабильно. Особую роль в обеспечении надежности поставок играет работа подземных хранилищ газа.

    Напомним, накануне Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в феврале.

    Днем ранее Газпром установил новый рекорд по объему поставок газа на внутреннем рынке.

    Газпром ранее сообщал о максимальных показателях внутреннего спроса на газ.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    FT: В ЕС заговорили о вреде инициативы о приоритете местной продукции

    Tекст: Ольга Иванова

    Введение приоритета для европейской продукции в госконтрактах может привести к росту издержек и осложнить работу компаний без азиатских поставщиков, сообщает газета Financial Times.

    Европейские компании опасаются, что инициатива по приоритету местной продукции может негативно сказаться на экономике региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

    В феврале Еврокомиссия намерена представить законопроект Industrial Accelerator Act, согласно которому при госзакупках в военной, цифровой и промышленной сферах преимущество будет у продукции, произведенной в Европе. Для ряда стратегических отраслей получение госсубсидий станет возможным только при наличии определённой доли европейских комплектующих.

    Менеджер французской компании Veolia отметил: «Поддержание этой европейской цепочки поставок сейчас затруднительно... Мы наблюдаем растущие цены..., расходы на оплату труда. Так что это затруднительно, тогда как со стороны Китая мы видим более дешевые возможности и варианты». По данным газеты, уже сейчас чуть более половины деталей аккумуляторов поступают из Азии, о чем сообщил директор Verkor Бенуа Лемэньян.

    Financial Times указывает, что внедрение таких мер способно увеличить издержки для европейских предприятий, привести к снижению конкуренции на рынке и испортить отношения с торговыми партнерами за пределами Европы. Шведский министр внешней торговли Беньямин Доуса заявил, что этот закон скорее замедлит торговлю, а не облегчит ее, поскольку ограничение числа поставщиков не сделает Евросоюз богаче.

    Экс-советник президента Франции Клеман Бон также подчеркнул, что Европе будет сложно одновременно защищать собственную индустрию и конкурировать по ценам с азиатскими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это соглашение ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    Фермеры Бельгии и Франции перекрыли трассы из-за опасений наплыва дешевой продукции после соглашения с МЕРКОСУР. В Атлоне несколько тысяч ирландских фермеров устроили демонстрацию с тракторами против соглашения ЕС и МЕРКОСУР.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:48 • Новости дня
    В Бухаресте в третий раз за зиму отключилось тепло

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Бухареста вновь столкнулись с отключением отопления из-за ремонта турбины на ТЭЦ ЮГ, что затронуло около 4 тыс. домов столицы Румынии, пишут местные СМИ.

    Тысячи жителей Бухареста вновь остались без отопления и горячей воды из-за технических работ на ТЭЦ ЮГ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi 24.

    Как отмечается, по меньшей мере до 6 февраля отопление не будет работать в почти 4000 домов, что составляет около 40% жилого фонда румынской столицы.

    Проблемы с теплоснабжением начались еще 4 января, когда на станции произошла поломка котла-турбины. На восстановление системы тогда ушло более недели, и отопление удалось полностью вернуть только к 12 января. К 23 января ситуация повторилась, и потребовалось еще три дня на ремонт.

    Телеканал подчеркивает, что остановка турбины связана с необходимостью ремонта системы регулирования. По прогнозам Digi 24, электростанция сможет возобновить работу только вечером 6 февраля. Однако, чтобы система полностью вышла на рабочие параметры, потребуется не менее суток, поэтому жители Бухареста проведут без отопления минимум два дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве, Харькове и других областях Украины сейчас также фиксируются массовые отключения тепла и света.

    Ранее Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы. Эксперты отмечают, что наступившие морозы в Европе обострили топливный кризис, который особенно ощущается на севере Европы и в Прибалтике.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Захарова ответила главе МИД Финляндии на слова о России

    Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии Валтонен об «угрозе» от России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «хронической угрозе» со стороны России пожелала ей выздоровления.

    Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о России как хронической угрозе для ЕС, заявила, что это свидетельствует о наличии у европейских политиков хронической аллергии, фобии и панических атак, вместе взятых, передает РИА «Новости».

    «Желаем выздоровления», – заявила Захарова.

    Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза.

    Министр иностранных дел Финляндии Валтонен заявила, что телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным сейчас был бы ошибкой.

    Валтонен также подчеркнула, что Евросоюз должен оказывать давление на Москву, независимо от перемирия или мирного соглашения.

    Мария Захарова пообещала отправить Валтонен книгу о русофобии.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    В Совфеде указали на «мёртвую хватку» ЕС в отношении Украины

    Карасин указал на «мёртвую хватку» ЕС в отношении Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина остаётся под сильным влиянием европейских стран, которые рассматривают её как инструмент реализации собственных стратегических намерений, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    По словам сенатора, европейские государства не просто оказывают влияние, а фактически подчиняют украинцев, ожидая от них послушного исполнения своих интересов.

    «Страны Евросоюза не просто оказывают влияние на украинцев, а держат их мёртвой хваткой в качестве послушных исполнителей собственных стратегических замыслов. Они всерьёз считают, что кризис на Украине укрепит единство Евросоюза и НАТО, по крайней мере, так было вначале. Сейчас становится очевидным даже им, что это трагичное для них заблуждение», – сказал он ТАСС.

    Карасин добавил, что пока преждевременно подводить итоги контактов, прошедших в Абу-Даби, и что «всё достигнутое будет сформулировано, если будет сочтено целесообразным, самими участниками переговоров».

    В столице ОАЭ 23–24 января состоялся первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием российской делегации под руководством Игоря Костюкова, второй раунд прошел 4–5 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Карасин в декабре призвал Зеленского вести переговоры без «душеприказчиков» из ЕС и НАТО. Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона. Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по Украине.

    Комментарии (0)
    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью направились в Восточную Азию
    Австралия и Индонезия договорились о защите от Китая
    TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами
    Нетаньяху пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом
    Politico: Поражение лейбористов в Манчестере приведет к отставке Стармера
    Оренбургских воспитательниц решили премировать за спасение детей
    Казахский комик Сабуров пытался отмыть заработанные в России деньги

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

