РБК: Собчак стала единственной владелицей ресторана на «Летучем голландце»

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным РБК, Ксения Собчак с 3 февраля стала единственной владелицей ООО «Манила», управляющего рестораном Veter на «Летучем голландце» на Мытнинской набережной в Петербурге. С момента открытия в 2023 году ресторан был совместным проектом Собчак и ресторатора Антона Пинского, основателя Pinskiy&Co, у которого изначально было 85% долей.

В ноябре 2025 года Антон Пинский вышел из проекта, а его доля до февраля 2026 года оставалась нераспределенной. В результате Собчак получила 100% компании. Операционный директор Pinskiy&Co Владимир Шамановский объяснил, что компания приняла решение уйти из «Летучего голландца» из-за разногласий с арендодателем по поводу ремонта корабля. «Собственники решили, что надо делать ремонт корабля за наш счет, а это сумма порядка 50 млн рублей», – сообщил он.

Ресторан прекратил работу осенью 2025 года, после чего владельцы объявили о планах переехать на другую площадку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге полиция задержала пятерых посетителей ресторана Veter по подозрению в употреблении и хранении наркотиков. Cреди задержанных у пожилой пары обнаружили кокаин, а у молодого мужчины – марихуану.

До этого ресторанная компания, принадлежащая Ксении Собчак и Антону Пинскому, потерпела неудачу в попытке отменить права на бренд Veter, зарегистрированный на Веру Абель.