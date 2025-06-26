Актрису Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали

Tекст: Вера Басилая

Заявление о мошенничестве в особо крупном размере подано на имя Ларисы Гузеевой 24 июня.

По данным источника, в 2022 году женщина приобрела виллу у застройщика Сергея Домогацкого, впечатлившись рекламой актрисы, и перечислила 200 тыс. долларов, однако объект недвижимости ей не передали. В настоящее время строительство остановлено, а застройщик не возвращает деньги и не предоставляет документы на виллу, передает Lenta.Ru.

Сообщается, что похожим образом пострадали минимум шесть человек – все они купили недвижимость на Бали по совету Гузеевой, но так и не получили свои виллы. Покупатели требуют пояснений от телеведущей, однако Гузеева отказывается комментировать ситуацию.

Ранее Гузеева делилась информацией о своей новой вилле на Бали, стоимость которой, по ее словам, составила 14 млн рублей.

Мировой суд в Москве взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой долг по коммунальным платежам.

Страховая компания подала иск в Мещанский суд Москвы, чтобы взыскать с телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой более 100 тыс. рублей за якобы испорченные стены в квартире соседей.