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Новый глава СГБ Грузии назвал действия России «самой большой опасностью»
Новый глава СГБ Грузии назвал действия России самой большой опасностью
Самую большую опасность для Грузии представляют действия России в Абхазии и Цхинвальском регионе (так в Тбилиси называют Южную Осетию), заявил новый глава Службы госбезопасности Грузии Тамаз Борашвили, утвержденный парламентом в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Самую большую опасность Грузия испытывает из-за действий России в Абхазии и Цхинвальском регионе», – сказал он в парламенте.
«На этом направлении приоритетом СГБ останется реагирование на такие вызовы, как мероприятия оккупационных сил по направлению аннексии, незаконные задержания и так называемый процесс незаконной бордеризации», - отметил новый руководитель службы.
По словам Тамаза Борашвили, под его руководством СГБ будет ориентироваться «на улучшение существующих и создание новых механизмов, которые позволят защищать фундаментальные права граждан Грузии на оккупированных территориях».
Также глава СГБ пообещал усилить контрразведку для защиты интересов Грузии в условиях, когда спецслужбы «некоторых иностранных государств» проявляют высокий интерес к международным проектам в Грузии.
По его словам, этот интерес проявляется на фоне «конкуренции противостоящих друг с другом крупных акторов».
Новый глава спецслужбы Грузии, ранее занимавший пост заместителя СГБ, также отметил рост рисков безопасности в регионе из-за «растущих миграционных потоков».
В понедельник в отставку с поста главы СГБ подал Гека Геладзе, который назначен замминистра МВД.