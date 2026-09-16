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Мурашко заявил о рекордном снижении младенческой смертности в России
Младенческая смертность в России снизилась до рекордных 3,3 промилле
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о рекордном снижении показателя младенческой смертности в стране до 3,3 промилле, назвав это уникальным мировым достижением.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил об уникальном достижении отечественной медицины на полях Международного фестиваля молодежи, передает РИА «Новости».
«Последние данные говорят, что младенческая смертность снизилась еще ниже и составила 3,3 промилле. Таких цифр нет ни у одной большой страны», – подчеркнул министр.
Он добавил, что этот показатель стал выдающимся успехом российской системы здравоохранения. В завершение выступления Мурашко выразил благодарность всем врачам, призвав их продолжать работу ради будущего страны.
Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В мероприятии принимают участие 10 тыс. человек из 191 страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам первых четырех месяцев текущего года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о снижении показателя младенческой смертности до 3,4 промилле.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил значительные успехи страны в сфере выживаемости новорожденных.
Весной президент Владимир Путин заявил о достижении абсолютного минимума этого показателя за всю историю государства.