Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Медведев сообщил о снижении уровня младенческой смертности
Медведев: Россия продвинулась в снижении уровня младенческой смертности
Российские показатели выживаемости новорожденных достигли высоких значений благодаря масштабным государственным программам развития профильной медицины, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил о значительных успехах страны в сфере здравоохранения. Выступая на заседании экспертного совета партии «Единая Россия», он подчеркнул превосходство отечественных показателей над европейскими, передает РИА «Новости».
Политик напомнил, что планомерная работа по медицинским и демографическим проектам ведется с 2006 года. «К сожалению, тогда у нас уровень смертности был один из первых в мире, младенческий. Плохие просто показатели были. А сейчас у нас одни из наиболее продвинутых показателей в этой сфере, даже по отношению к Европе», – сказал Медведев.
При этом председатель партии признал наличие нерешенных проблем. Он добавил, что вопросы демографии по-прежнему остаются серьезным вызовом для государства, несмотря на все достигнутые результаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня 2026 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о рекордном снижении показателя младенческой смертности в России до 3,4 промилле.
В конце мая он отметил достижение минимальных значений смертности среди новорожденных за все время наблюдений.
В апреле президент Владимир Путин заявил о снижении этого показателя до абсолютного исторического минимума.