Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Песков заявил о купировании атак украинских БПЛА и продолжении СВО
Вооруженные силы России успешно отражают атаки украинских беспилотников, не допуская сбоев в реализации планов по специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российские военные эффективно реагируют на попытки атак беспилотников ВСУ, передает ТАСС.
ночь на 23 сентября были зафиксированы новые попытки атак на Москву и Московскую область, однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, эти действия не оказывают существенного влияния на ход спецоперации.
«Враждебные действия продолжаются, наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – заявил Песков, подчеркнув, что российские вооруженные силы продолжают реализовывать намеченные задачи.
Песков отметил, что враждебная активность противника сохраняется, однако Вооруженные силы России уверенно контролируют ситуацию и предотвращают попытки противника нанести ущерб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние сутки на подлете к Москве сбили 41 беспилотник. Российские средства ПВО также уничтожили 81 украинский беспилотник над различными регионами страны и Черным морем.
ВСУ запускают БПЛА небольшими группами с разных направлений, чтобы выявить уязвимые места в системе ПВО Москвы. Одна из целей таких атак – добиться получения от США и Европы ЗРК Patriot.