Песков сообщил о продолжении СВО и купировании угроз БПЛА

Песков заявил о купировании атак украинских БПЛА и продолжении СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские военные эффективно реагируют на попытки атак беспилотников ВСУ, передает ТАСС.

ночь на 23 сентября были зафиксированы новые попытки атак на Москву и Московскую область, однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, эти действия не оказывают существенного влияния на ход спецоперации.

«Враждебные действия продолжаются, наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – заявил Песков, подчеркнув, что российские вооруженные силы продолжают реализовывать намеченные задачи.

Песков отметил, что враждебная активность противника сохраняется, однако Вооруженные силы России уверенно контролируют ситуацию и предотвращают попытки противника нанести ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние сутки на подлете к Москве сбили 41 беспилотник. Российские средства ПВО также уничтожили 81 украинский беспилотник над различными регионами страны и Черным морем.

ВСУ запускают БПЛА небольшими группами с разных направлений, чтобы выявить уязвимые места в системе ПВО Москвы. Одна из целей таких атак – добиться получения от США и Европы ЗРК Patriot.