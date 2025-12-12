Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
Путин заявил о преимуществах нейтралитета Туркмении для страны и региона
Президент России Владимир Путин во время визита в Ашхабад отметил важность нейтралитета Туркмении для поддержания стабильности и сотрудничества в регионе.
Путь нейтралитета, выбранный Туркменией, оправдывает себя, позволяя выстраивать конструктивные отношения со всеми странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».
По словам Путина, «этот путь дает возможность работать практически со всеми странами без конфликтов».
«Это для нас тоже представляет большую ценность, вносит стабильность в регионе», – подчеркнул Путин.
Президент отметил, что между Москвой и Ашхабадом развиваются экономические отношения во многих направлениях, включая перспективные проекты.
Путин обратил внимание на необходимость совместного решения проблем Каспийского региона, в том числе экологических.
В рамках визита председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Владимира Путина в аэропорту Ашхабада. Визит российского лидера начался в 4.28 по местному времени (2.28 мск).
Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.
«Поздно так! Вы не спите!» - обратился Путин к туркменскому коллеге.
«Я не сплю, когда такие гости приезжают!», – ответил Бердымухамедов.
Президент Туркмении поблагодарил российского лидера за участие в юбилейных торжествах, посвященных 30-летию нейтралитета страны. После этого состоялось памятное фото и началась двусторонняя встреча.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где его встретила рота почетного караула у президентского терминала «Малая птица».
Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.