    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    18 мая 2026, 00:15 • Новости дня

    Фокусник Дэвид Блейн посетил Украину

    @ Bryan Smith/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Известный американский фокусник и каскадер Дэвид Блейн посетил Украину и провел встречу с украинскими военными, сообщают Украинская железная дорога и СМИ.

    В пресс-службе Украинской железной дороги сообщили о посещении Блейном Львова, Киева и Харькова. Визит организован фондом All Hands and Hearts. Сообщается, что Блейн намерен в будущем еще раз вернуться на Украину и побывать в Одессе.

    Украинские СМИ сообщают, что артист встретился с военными ВСУ, которым показал свою «уличную магию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте американский актер Шон Пенн посетил разбитую под Харьковом 157-ю бригаду ВСУ. Киев заручился поддержкой многих голливудских актеров, СМИ отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский получил «почти легендарный статус в Голливуде».


    17 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России перешли к системе непрерывного давления на украинскую инфраструктуру, сообщили в подполье.

    За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 эпизодов атак, передает Telegram-канал L0HMATIY. Под огневое воздействие попали семь областей, включая Киевскую, Харьковскую и Сумскую.

    Характер боевой работы регулярно меняется. «ВС РФ окончательно уходят от старой схемы "массированный налет – пауза – новый налет" и переходят к системе непрерывного распределенного давления», – отмечают авторы ресурса. Главной целью становится не разовый прорыв, а истощение транспортных узлов и промышленных объектов.

    Отмечается, что расписание атак формируется на многонедельные циклы. Командование постоянно корректирует плотность и географию применения беспилотников в зависимости от оперативной обстановки. Особое внимание сейчас уделяется системному разрушению распределительных узлов в Днепропетровской области и харьковском секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Для поражения целей армия применила аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о результативных атаках по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и Сумах.

    17 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Силовики сообщили о планах НАБУ арестовать Елену Зеленскую
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские антикоррупционные ведомства завершают расследование и планируют задержать супругу главы киевского режима Елену Зеленскую, сообщили в российских силовых структурах.

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины готовятся задержать Елену Зеленскую, передает РИА «Новости». В российских силовых структурах уточнили, что расследование в отношении супруги главы киевского режима находится на завершающей стадии.

    «Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – рассказал собеседник агентства.

    По данным источника, эта информация известна Владимиру Зеленскому, который уже усилил охрану семьи и начал вести торги с западными партнерами. Украинские политтехнологи советуют ему публично развестись и заявить, что супруги не виделись с 2019 года. Сам политик оценивает ситуацию исключительно с позиции собственных имиджевых потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима возводил для супруги элитный особняк в качестве отступных при разводе.

    Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель допустила наличие голоса Елены Зеленской на секретных антикоррупционных аудиозаписях.

    Самому Владимиру Зеленскому после ухода с поста грозит уголовная ответственность по делу о коррупции.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов

    Эксперт Джерелиевский: Для защиты от БПЛА нужны аэростаты и мобильные пулеметчики

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для лучшей защиты от атак БПЛА России можно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами, а также активнее применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Украина нанесла массированный удар беспилотниками по России.

    «Главная причина частичных прорывов российской ПВО дронами противника – массовость налета, прошедшего минувшей ночью. В свою очередь, такое количество БПЛА появилось в распоряжении ВСУ почти исключительно благодаря работе западного военно-промышленного комплекса», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Аналитик напомнил слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что все компоненты украинских беспилотников произведены за рубежом. «Ряд европейских промышленных гигантов перестраивают свои мощности для наращивания производства БПЛА», – детализировал собеседник.

    Эксперт отметил: украинские атаки не приведут к существенному снижению количества поставляемого в российские войска топлива и не снизят боеготовность Вооруженных сил. «Но самим фактом разрушений на гражданских объектах и человеческих жертв среди мирного населения Банковая и ее западные кураторы хотят внести панику в российское общество и вызвать недоверие к власти», – указал он.

    «Исходя из этого, думаю, подобные налеты могут участиться. Поэтому для лучшей защиты от них России необходимо еще более уплотнять системы ПВО, привлекать системы дальнего радиолокационного обнаружения», – детализировал Джерелиевский.

    «Также, возможно, нужно применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений. Они обеспечивает хороший обзоры с высоты, что позволяет увидеть дроны противника с большего расстояния, в том числе и те, которые идут на сверхмалой высоте», – пояснил он.

    «Кроме того, думаю, для защиты важных промышленных объектов нужно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами. Активнее привлекать к этому сотрудников ЧОПов. Также, вероятно, на военных складах хранится еще достаточно зенитных установок, которые тоже можно размещать вокруг крупных промышленных предприятий, узлов связи, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», – заметил он.

    Ранее ТАСС опубликовал результаты собственных расчетов, согласно которым украинская атака беспилотниками в ночь на 17 мая, когда над регионами было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в 2026 году.

    В Москве в результате попадания БПЛА ранены 12 человек, в основном – возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Также повреждены три дома.

    В Подмосковье обломки БПЛА попали в строящийся дом в Мытищах, погибли два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в результате атаки на частный дом в Химках погибла женщина. Дрон попал и в многоквартирный дом в Путилкове, повредив несколько квартир, пострадавших нет.

    Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Истре, повреждены многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Частный дом загорелся в результате падения дрона в Наро-Фоминском округе, пострадавших нет.

    В Лобне осколочные ранения получила женщина. Кроме того, повреждены около пяти многоквартирных домов – в основном выбиты окна в квартирах и на балконах, а также порядка 20 автомобилей. На базе местной школы № 6 организован пункт временного размещения.

    Как сообщили в Минтрансе, из-за временных ограничений на запасные аэродромы ушел 51 летевший в столицу самолет. В Крыму временная остановка движения по Крымскому мосту привела к серьезному сбою в расписании восьми пассажирских составов, следующих на материковую часть страны.

    17 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского

    Скачко связал дело против Елены Зеленской с «удушением» Владимира Зеленского

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Елена Зеленская может быть причастна к работе фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. Но итог потенциального уголовного дела против нее будет определяться в переговорах западных кураторов и противников Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось о завершении расследования против Елены Зеленской.

    «На Украине вполне вероятно начнут уголовное разбирательство в отношении Елены Зеленской – это продолжение процесса удушения ее мужа», – подтвердил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «На Украине говорят, что у Зеленского две любимых жены: Ермак и Елена. Поэтому все совершенно логично. Такое развитие событий означает лишь то, что его западные кураторы пока не могут договориться с его противниками. А сам Зеленский пытается поднять голову и придать себе субъектности», – пояснил собеседник.

    По словам эксперта, Елена Зеленская может быть причастна к работе ряда фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. «Не удивлюсь, если окажется, что она замешана и в других преступных схемах – вплоть до черной трансплантологии и торговли людьми», – отметил политолог.

    «Елена Зеленская не выглядит глупой женщиной. Возможно, она чего-то недопонимала в этих схемах. Но вряд ли она была совсем уж не в курсе своей причастности к тому, чем занимается ее муж и его ближайшие окружение», – считает эксперт.

    «Впрочем, сейчас от Елены совершенно ничего не зависит. Сценарий определит итог переговоров западных кураторов и противников Зеленского. Что касается его самого, то об имиджевых потерях не может идти и речи, поскольку у него нет никакого имиджа. Причем – даже в украинском истеблишменте, не говоря уже про европейский или американский», – добавил Скачко.

    Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены.

    «Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – сообщил собеседник агентства.

    По его словам, эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима, который усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами.

    «Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь», – добавил он.

    В понедельник экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) при строительстве на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить его под стражу.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник Мирошник отмечал, что Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом. Как указывал дипломат, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.

    17 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ночную атаку дронов на столичный регион.

    По ее словам, нападение было направлено исключительно на мирное население и жилые дома. «Под звуки песен «Евровидения» киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что подобные преступления лежат на совести Владимира Зеленского и его окружения. Ответственность за эти действия несет и коллективное западное меньшинство, выступающее спонсором украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    17 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о сожженных ВСУ домах с телами погибших в Большой Рыбице

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении солдаты ВСУ уничтожили бывшие жилые дома с телами сослуживцев, которые бойцы ВС России позволили вынести оттуда за время перемирия.

    «Украинские националисты сожгли несколько бывших жилых домов в Большой Рыбице. Важно отметить, что ранее в этих строениях хранились трупы солдат 21 омбр ВСУ, которые наши военнослужащие дали эвакуировать противнику с линии боевого соприкосновения за время перемирия. В настоящее время судьба останков неизвестна», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они также рассказали, как в течение суток крушили личный состав и технику ВСУ в районах Ободы, Дегтярного, Писаревки, Кияницы, Великой Рыбицы, Перемоги, Вольной Слободы, Бачевска, Рясного и Чернацкого.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 метров, в Краснопольском районе в окрестностях Рясного – до 500 метров.

    На Хаобкоском направлении «Северяне» громили солдат и технику ВСУ в районах Терновой, Рубежного, Избицкого, Питомника, Чугуева, Дергачей, Липцов и села Сосновый Бор.

    Около села Граново штурмгруппы продвинулись до 100 метров, на Волчанском направлении продвижение на 11 участках составило до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном.

    На Великобурлукском направлении стрелковые бои идут в районе села Бударки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. Из-за проблем с мобилизацией ВСУ отправили на передовую неопытных наемников. «Северяне» рассказали, чем закончилась вылазка ВСУ из лесов близ Большой Рыбицы.

    17 мая 2026, 19:58 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев внутри Рай-Александровки

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы развернули активное наступление на славянском направлении, расширяя зону контроля вблизи ключевых логистических узлов противника и освобождая новые населенные пункты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения начали бои непосредственно внутри населенного пункта Рай-Александровка, передает РИА «Новости». Это село в 17 километрах от Краматорска служит крупнейшим транспортным узлом противника. «Войска Вооруженных сил РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, недавнее взятие Николаевки открывает путь к Стенке и Ижевке, формируя восточный фланг для охвата Константиновки. В западной части этого города, служащего логистическим центром ВСУ, продолжаются ожесточенные бои у железнодорожного вокзала и промзоны.

    Одновременно противник терпит поражение в национальном парке «Святые горы», где армия РФ расширяет контроль у Татьяновки и Пришиба на пути к Святогорску. Также после освобождения Кривой Луки российские силы вышли к селу Пискуновка.

    Взятие Славянско-Краматорской агломерации лишит украинскую группировку в Донбассе ключевого центра снабжения. Это откроет российским войскам оперативный простор для дальнейшего наступления к Днепру и Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные боевые действия на славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки.

    Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка.

    Российские военные закрепились в селах Татьяновка и Пришиб.

    17 мая 2026, 06:28 • Новости дня
    Фицо назвал украинский конфликт непредсказуемым

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский конфликт становится всё менее предсказуемым, и всё более затяжным, так что даже прогнозировать сроки его завершения практически невозможно, признался премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами.

    «Я думаю, эта война будет еще довольно долго продолжаться. Я не могу предположить, когда она закончится. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным. Потом я говорил с <...> [Владимиром] Зеленским. У каждого из них своя собственная история [о том, что происходит]», – приводит ТАСС слова Фицо.

    По его словам, надежды некоторых европейских политиков на ослабление России иллюзорны. Стратегия западных стран в отношении украинского конфликта провалилась.

    Поэтому Словакия продолжает вести суверенную внешнюю политику ради сохранения мира на европейском континенте, так как мир – главная ценность.

    «Словакия проводит суверенную внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского. Он также заявил о намерении продолжить визиты в Россию. Фицо заявил о возможных прямых закупках российской нефти.

    17 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции, повредив крышу здания и несколько служебных автобусов.

    В результате атаки никто не пострадал, возгорания удалось избежать, сообщает пресс-служба ЗАЭС на платформе Мах. Помимо основного удара, на расположенном поблизости участке связи были выбиты стекла.

    Одновременно с артиллерийским обстрелом украинский беспилотник попытался атаковать подстанцию «Радуга». Аппарат был успешно сбит в воздухе, детонации и разрушений не последовало, на месте продолжают работу специалисты.

    Несмотря на инциденты, Запорожская АЭС продолжает функционировать в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации не выявлено, все технологические параметры находятся под строгим контролем. Радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения остается в пределах нормы.

    Объекты станции подвергаются ударам второй день подряд. Подобные действия создают серьезные риски для крупнейшей атомной станции Европы и абсолютно недопустимы с точки зрения ядерной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник упал рядом с первым энергоблоком Запорожской АЭС.

    Несколькими днями ранее в результате ударов дронов пострадали два сотрудника станции.

    В начале месяца беспилотный аппарат атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.

    17 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Лихачев заявил о выходе из строя двух АЗС в Энергодаре после атак БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Автозаправочные станции в Энергодаре вышли из строя от постоянных атак ВСУ, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции», – рассказал он РИА «Новости».

    Лихачев навал новости Энергодара похожими на боевые сводки из-за постоянных атак дронов ВСУ на мирных жителей и инфраструктуру.

    В субботу в Росатоме заявили, что украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    17 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Балицкий сообщил об отключениях света в Запорожской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Запорожской области произошли новые перебои с подачей электричества, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    «Аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области», – заявил глава региона в «Максе».

    По его словам, несмотря на возникшие трудности, вся критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. В настоящее время специалисты-энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи электричества потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее удары украинских войск нарушили электроснабжение части территории Запорожской области. Массовые отключения электроэнергии также были зафиксированы на всей территории Херсонской области.

    17 мая 2026, 08:06 • Новости дня
    Мирошник заявил об активизации утилизации украинцев сотрудниками ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) активизируют утилизацию украинцев, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Мирошник заявил, что территориальные центры комплектования на Украине будут усиливать работу по призыву граждан, передает РИА «Новости». Он уверен, что западные страны не станут препятствовать жестким методам мобилизации.

    «ТЦК будут только усиливать свой функционал. Будет уменьшаться количество категорий населения, которые получают либо отсрочку, либо не попадут под призыв. Они постоянно будут увеличивать количество людей, которых нужно отправить в военное формирование. Никакого возражения со стороны Запада это не вызовет, им абсолютно плевать на славянских людей, которые уничтожаются, утилизируются», – подчеркнул дипломат.

    Киевские власти испытывают серьезный дефицит кадров в армии. При этом действия сотрудников военкоматов регулярно провоцируют общественные скандалы. В Сети массово появляются кадры силовой мобилизации, где мужчин избивают и насильно сажают в микроавтобусы. Граждане призывного возраста пытаются избежать службы, скрываясь в домах, поджигая здания военкоматов или нелегально покидая страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве сотрудники ТЦК насильно мобилизовали двоих пассажиров рейсового автобуса.

    В начале мая военкомы увели украинца прямо из незапертого частного дома.

    В конце апреля группа молодых людей в Одессе отбила прохожего у сотрудников военкомата на улице.

    17 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    На территории контролируемого украинской армией города Запорожье в воскресенье зафиксировали несколько громких хлопков, сообщили СМИ.

    «В Запорожье прозвучали взрывы», – говорится в официальной публикации украинского агентства Укринформ. Подробности случившегося, а также точная информация о возможных повреждениях объектов городской инфраструктуры или пострадавших на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая серия взрывов произошла в пригороде Харькова и подконтрольном ВСУ Запорожье.

    В апреле глава областной администрации Иван Федоров подтвердил информацию об очередном взрыве в городе.

    В феврале украинские издания опубликовали данные о подобных инцидентах на фоне воздушной тревоги.

    17 мая 2026, 16:34 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по зданию детского сада в Энергодаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате утренней атаки беспилотника повреждены окна временно неработающего детского сада в Энергодаре, никто из людей не пострадал.

    Инцидент произошел в Запорожской области. Глава Энергодара Максим Пухов подтвердил факт удара в Telegram-канале.

    «Сегодня ранним утром вражеский беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада № 10 (бывший детский сад № 16) по улице Комсомольской. Повреждены окна, на территории сада – обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара. Слава Богу, никто не пострадал, в данный момент корпус сада не задействован в учебном процессе», – написал мэр.

    Градоначальник также подчеркнул, что опасность повторных атак со стороны ВСУ по-прежнему сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Энергодар подвергся массированному налету украинских беспилотников.

    В начале месяца губернатор Запорожской области Евгений Балицкий зафиксировал около двадцати ударов по гражданской инфраструктуре за один день.

    Днем ранее пятнадцать дронов ВСУ атаковали здание городской администрации.

    17 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 36 украинских дронов над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку вражеских летательных аппаратов самолетного типа сразу в нескольких регионах страны.

    Отечественные зенитные комплексы нейтрализовали 36 беспилотных аппаратов противника, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении министерства говорится: «В период с 14.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

    Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областей. Кроме того, вражеские объекты уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая силы противовоздушной обороны перехватили 556 украинских дронов.

    Днем ранее отечественные системы ПВО ликвидировали 89 вражеских аппаратов над девятью областями и Черным морем.

    Пятнадцатого мая дежурные средства уничтожили 56 беспилотников над центральной частью страны и южными территориями.

    Власти ДНР сообщили о начале боев внутри Рай-Александровки
    Украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС
    Газпром сообщил об историческом антирекорде закачки газа в Европе
    Партия АдГ потребовала проведения досрочных выборов в Германии
    Американские пенсионеры лишили молодые семьи просторных домов
    Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
    В Эрмитаже задержали севшего на императорский трон нарушителя

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Украина наказывает Прибалтику за русофобию

    Руководство Латвии, много лет поддерживающее киевский режим, теперь на собственной шкуре ощутило благодарность Украины за эту поддержку. Налеты украинских БПЛА фактически снесли русофобское правительство Латвии. «Это событие – оно не только про Латвию. Оно про Прибалтику и всю Европу», говорят эксперты. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

