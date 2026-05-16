Tекст: Катерина Туманова

«Из лесного массива северо-западнее Большой Рыбицы враг предпринял попытку контратаки в направлении наших передовых позиций у Запселья. В результате огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Кроме того, в Сумском районе штурмовики продвинулись на 19 участках до 450 метров, в Краснопольском районе в окрестностях Рясного наши – до 450 метров. В Шосткинском районе продолжается зачистка лесных массивов в направлении Бачевска. Стрелковые бои продолжаются в Кондратовке, Запселье и окрестностях.

На Харьковском направлении противник и его техника уничтожались «Северянами» в районах Липцов, Избицкого, Белого Колодезя, Митрофановки, Великой Писаревки, Старого Салтова, Слатино и села Уды.

Близ Граново штурмовые группы продвинулись до 150 метров, на Волчанском направлении продвижение на 11 участках составило до 650 метров. На Великобурлукском направлении стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки, а также в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.