  • Новость часаГосдума разрешила применять армию для защиты арестованных за рубежом россиян
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
    Медведев поздравил Запад с успешным пуском «Сармата»
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    Девятиклассникам ввели обязательный устный экзамен по истории
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    Политолог объяснил проведение военных учений Сербии с НАТО
    ОПЕК вернулась в 1991 год
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    28 комментариев
    13 мая 2026, 13:45 • Новости дня

    Песков: Россия пока не получала ответа со стороны США на испытания «Сармата»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американское руководство до сих пор официально не отреагировало на испытания новейшей ракеты «Сармат», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции», – подчеркнул представитель Кремля во время общения с журналистами, передает РИА «Новости».

    При этом Москва всегда предупреждает другие государства о пусках ракет подобного класса. По словам пресс-секретаря, функционирует специальная система оповещения, а все действия осуществляются в строгом соответствии с устоявшейся международной практикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» Россия направила необходимые уведомления США.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил российских военных с успешным завершением этих пусков. Глава государства назвал данный комплекс самым мощным в мире.

    11 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве

    Песков: Путин будет рад встретить Трампа в Москве

    Песков заявил о готовности Путина принять Трампа в Москве
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США Дональда Трампа в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что приглашение Трампу посетить Россию остается в силе, передает ТАСС.

    «Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом, кстати, каждый раз во время телефонных разговоров», – сказал он.

    Напомним, в конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    Комментарии (5)
    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    Политолог Ткаченко: Лавров назвал цену диалога России и США

    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена
    @ Kenny Holston/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Комментарии (2)
    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Вашингтона выкупить «Северные потоки» за бесценок
    Лавров заявил о планах Вашингтона выкупить «Северные потоки» за бесценок
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты планируют восстановить «Северные потоки» и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью каналу RT India.

    Лавров заявил, что американские власти намерены за бесценок приобрести поврежденные трубопроводы, чтобы в дальнейшем диктовать Европе свои цены на газ, передает ТАСС.

    «Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить «Северные потоки» – два взорванных газопровода. Выкупить они хотят раз в десять дешевле, чем европейцы вложили», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    По словам дипломата, в случае успеха Вашингтон заставит Берлин пользоваться этой инфраструктурой. Однако стоимость топлива будет определяться не двусторонними договоренностями России и Германии, а исключительно новыми американскими владельцами магистрали.

    Кроме того, Соединенные Штаты открыто заявляют о желании забрать под свой контроль транзитную газовую сеть на территории Украины. Лавров констатировал, что главная цель таких действий заключается в стремлении американцев прибрать к рукам все значимые энергетические маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД ранее уже рассказывал о планах Вашингтона по захвату балтийских газопроводов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление американцев к контролю над мировой энергетической инфраструктурой.

    Немецкая пресса сообщала о тайных переговорах по возрождению транзита российского топлива при условии американского управления.

    Комментарии (10)
    12 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Песков: Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    Песков: Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется», – сказал он в ответ на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие столицы о пуске, передает ТАСС.

    Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами. Работа НЦУЯО выстроена в автоматическом режиме.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат».

    Комментарии (13)
    11 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии подвижек в отношениях между Россией и США

    Песков: Подвижек в отношениях между Россией и США пока нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонние отношения между Россией и США остаются на нулевом уровне, заявил помощник президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

    «Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что шаги по улучшению отношений должны исходить в том числе и от США, однако «они пока этих шагов не делают».

    Ранее Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина принять президента США в Москве. Он также сообщил о постоянных контактах помощника российского лидера Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Комментарии (7)
    13 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Лавров: США при Трампе продолжили политику Байдена
    Лавров: США при Трампе продолжили политику Байдена
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа пытается уже сама, а не в рамках наследия прошлого лидера Джо Байдена, экономически «наказывать» Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает курс предыдущего главы государства Джо Байдена. Он добавил, что главное отличие заключается в том, что при Трампе существует диалог с Москвой.

    «На деле, кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – подчеркнул Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. По его словам, новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве потенциального партнера. При этом нынешний американский лидер усиливает существующие антироссийские санкции. Ранее представители Вашингтона назвали отказ команды Джо Байдена от диалога с Москвой большой ошибкой.

    Комментарии (11)
    10 мая 2026, 23:21 • Новости дня
    Трамп заявил о соглашении об освобождении пяти заключенных в России и Белоруссии
    Трамп заявил о соглашении об освобождении пяти заключенных в России и Белоруссии
    @ Alex Brandon/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон достиг договоренностей об освобождении трех польских и двух молдавских граждан, находившихся в заключении на территории России и Белоруссии, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он отметил сотрудничество и дружбу с белорусским лидером на фоне успешного завершения переговоров по освобождению граждан Польши и Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Лукашенко помиловал 123 иностранца по личной просьбе Трампа. До этого Вашингтон и Минск вели конфиденциальные переговоры об освобождении заключенных. В сентябре белорусский лидер одобрил освобождение троих граждан Польши.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году Россия была вынуждена задуматься о новых подходах к обеспечению своей стратегической безопасности.

    Путин отметил, что Россия оказалась в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета, передает РИА «Новости».

    «После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета», – сказал глава государства.

    Во вторник Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат».

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    Глава СПЧ объяснил правила работы с нежелательными университетами США

    Глава СПЧ Фадеев объяснил правила работы с признанными нежелательными вузами США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Включение ряда ведущих американских университетов в перечень нежелательных организаций в России не повлияет на возможность российских ученых изучать результаты их исследований, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

    Он подчеркнул, что закон запрещает вести совместные проекты, финансировать или получать деньги от таких организаций, а также учиться в этих вузах гражданам России, передает РБК.

    Фадеев отметил, что в университетах, например в Стэнфорде (внесен в реестр нежелательных организаций) работают десятки нобелевских лауреатов. Он заявил: «Есть опасения, что нельзя будет ссылаться? Я не думаю, что так может быть, это невозможно, есть научный процесс». При этом он подчеркнул: если статья опубликована в издании нежелательного вуза, нужно обязательно указать этот статус в публикации.

    Отдельно Фадеев выделил Йельский университет (включен в реестр нежелательных организаций), отмечая, что там существуют курсы подготовки организаторов «цветных революций», и призвал россиян воздержаться от обучения и работы в подобных заведениях. Он также порекомендовал при любых сомнениях консультироваться с ФСБ или прокуратурой.

    Минюст ведет реестр нежелательных организаций. За последний год в него включены восемь университетов, шесть из которых находятся в США, последним стал Стэнфордский университет. Эксперты ранее пояснили, что для выпускников, закончивших эти университеты до их признания нежелательными, угрозы преследования нет, однако теперь сотрудничество, обмен программами и совместные публикации под строгим запретом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность американского образовательного учреждения Tufts University. Министерство юстиции России внесло Йельский университет в аналогичный перечень. За обучение в данном заведении россиянам грозит уголовное преследование со сроком до пяти лет лишения свободы.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 19:00 • Новости дня
    Песков сообщил о постоянных контактах Ушакова с Уиткоффом

    Песков: Контакты Ушакова и Уиткоффа идут постоянно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контакты помощника президента России Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом поддерживаются на постоянной основе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Контакты с ним идут, постоянные… Ушаков контактирует, он на постоянной связи с ним (с Уиткоффом)», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, в настоящее время нет четких планов относительно возможного визита спецпосланника президента США в Россию. Он добавил, что Москва рассчитывает на сохранение и развитие контактов с Уиткоффом.

    Накануне Ушаков сообщил, что Уиткофф и американский бизнесмен и зять президента США Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Россию.

    Ранее Кремль выразил надежду на продолжение визитов переговорщиков США в Россию.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 00:55 • Новости дня
    Песков прокомментировал готовность Трампа посетить Россию

    Песков прокомментировал готовность Трампа посетить Россию в 2026 году

    Песков прокомментировал готовность Трампа посетить Россию
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На повестке дня визита президента США Дональда Трампа в Россию нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня», – приводит его словам РИА «Новости».

    Песков так ответил на вопрос о какой-либо проработке Кремлем визита американского президента в Россию.

    Напомним, Трамп перед вылетом в Китай допустил визит в Россию в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему открыт для визита главы США в Москву. В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров. При этом Американский лидер назвал разговор с Путиным очень хорошим.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    NYP сообщил о расследовании нацразведки по биолабораториям США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальная разведка США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине, пишет газета New York Post.

    Национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 биолабораторий, расположенных за пределами страны, включая объекты на Украине, передает РИА «Новости».

    Как отмечает New York Post, сотрудники ведомства намерены определить местоположение этих лабораторий, выявить, какие патогены там хранятся, и какие исследования проводятся.

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «(Сотрудники ведомства) установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно «исследования» там проводятся». По словам представителей офиса директора национальной разведки, более 40 лабораторий, попавших под расследование, функционируют на Украине.

    Габбард также указала на то, что, несмотря на риски, ранее представители администрации бывшего президента США Джозефа Байдена отрицали существование этих биолабораторий и даже угрожали тем, кто пытался раскрыть информацию о них. Она подчеркнула, что цель расследования – прекратить опасные исследования, представляющие угрозу для мирового сообщества.

    New York Post напоминает, что в 2022 году администрация Байдена отвергала заявления Москвы и Пекина о наличии американских биолабораторий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.

    Президент США Дональд Трамп поручил вывести страну из связанного с Пентагоном Украинского научно-технологического центра.

    Москва потребовала от американской и украинской сторон урегулирования ситуации с военно-биологической деятельностью.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Самолет-разведчик США облетел границы Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небольшой самолет Bombardier ARTEMIS II совершил полет над территориями Польши и Литвы на расстоянии около 50 километров от российских границ в Калининградской области.

    Воздушное судно США осуществило мониторинг ситуации вблизи российского региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Самолет постоянно базируется на территории Румынии. Оттуда борт также регулярно вылетает для сбора разведывательной информации над акваторией Черного моря.

    Управление самолетом осуществляют гражданские специалисты американской компании Leidos. Военное ведомство выступает исключительно в роли заказчика, оплачивая услуги разведки по часовому тарифу.

    Ранее СМИ сообщали, что первый подобный самолет активно применялся в 2021 году для слежения за российскими войсками.

    Несколькими днями ранее Bombardier ARTEMIS II более четырех часов кружил у границ Калининградской области.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 07:36 • Новости дня
    Импорт американских лекарств в Россию взлетел в сотни раз

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России фиксируется резкое увеличение закупок фармацевтической продукции американского производства после исторического спада месяцем ранее, такие данные указали в американской статистической службе.

    В марте объем ввезенных из Соединенных Штатов медикаментов увеличился в 334 раза по сравнению с февральскими показателями, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

    Сумма мартовских поставок достигла 3,4 млн долларов. Столь резкий рост объясняется тем, что месяцем ранее закупки упали до рекордно низких десяти тыс. долларов.

    Мартовский показатель импорта оказался самым высоким с сентября 2023 года.

    Крупнейшими потребителями американских лекарств по итогам первого месяца весны стали Бразилия, Германия и Канада. На эти государства пришлось 13,8%, 13,2% и 10,9% всего экспорта соответственно. Российская доля в общем объеме поставок составила менее 1%.

    В феврале Россия сократила импорт американских лекарств до исторического минимума в 10 тыс. долларов.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 01:40 • Новости дня
    Ульянов назвал выход США из договора ПРО фактором развития ядерных сил России

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход США из договора по ПРО повлиял на развитие и усовершенствование ядерных сил России, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Решение США подорвать Договор по ПРО сыграло очень важную роль в развитии стратегических ядерных вооружений России. Это стало важным фактором развития современных, гораздо более эффективных ядерных сил в России», – написал он в соцсети Х.

    К посту Ульянов добавил ссылку на пост МИД России о том, как президент Владимир Путин получил отчет об успешном испытании ракеты «Сармат» с дальностью полета более 35 тыс. км, повышенной точностью и способностью преодолевать все существующие и будущие системы противоракетной обороны.

    «Сармат» является мощным средством сдерживания, – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Песков заявил, что Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат». Президент также заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО.

    Комментарии (0)
    Главное
    Белгородская электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров путей
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен»
    Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы
    Американцы перестали общаться с соседями из-за цифровизации
    Внучка советского наркома Литвинова найдена мертвой в Москве
    Психолог объяснила ностальгию по временам ковида

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, говорит вице-премьер Александр Новак. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Перейти в раздел

    Машину пропаганды Зеленского разоблачает ее создательница

    Глава киевского режима еще в 2020 году прямо требовал от подчиненных создать ему «пропаганду Геббельса», заявляет бывшая пресс-секретарь Зеленского. Зачем Юлии Мендель сегодня такие разоблачения, как функционирует украинская пропагандистская машина и какую роль в ее создании сыграла бывшая соратница главы киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации