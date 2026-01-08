Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.0 комментариев
США решили выйти из связанного с Пентагоном украинского научного центра
Президент Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из украинского научного центра, связанного с исследовательскими проектами Пентагона.
Президент США Дональд Трамп поручил вывести страну из Украинского научно-технологического центра, связанного с Пентагоном, сообщает РИА «Новости».
В документе говорится: «Организации, из которых Соединённые Штаты выходят… Украинский научно-технологический центр».
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США приняла решение выйти из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН по климату.
В 2022 году Минобороны России публиковало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Украинский научно-технологический центр распределял гранты для исследований в интересах Пентагона, включая область биологического оружия.