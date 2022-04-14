Минобороны: Украина получила от США 350 млн долларов на разработку биооружия

Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) распределял гранты для исследований в интересах Пентагона, в том числе в области биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия», – заявил Кириллов, передает ТАСС.

По его словам, с 2014 по 2022 год центр в странах постсоветского пространства (Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан) реализовал более 500 научно-исследовательских проектов. «Американских кураторов прежде всего интересовали исследования, имеющие двойное назначение», – добавил Кириллов.

«Многие из них направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия (чума, туляремия) и возбудителей экономически значимых инфекций (патогенный грипп птиц, африканская чума свиней)», – сказал он.

Начальник войск РХБЗ отметил, что США за последние годы выделили более 350 млн долларов на деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который распределял гранты на проведение интересующих Пентагон исследований в области биологического оружия.

Как уточнил Кириллов, заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются Госдепартамент и Минобороны. Финансирование осуществляется также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вокруг России и Белоруссии создана сеть биолабораторий США по разработке новых видов биологического оружия против определенных этносов.

17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.