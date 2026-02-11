Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Лавров заявил о восприятии России администрацией Трампа как партнера
Лавров: Администрация Трампа видит в России потенциального партнера
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Россию как потенциального партнера.
По его словам, новая стратегия национальной безопасности США, сформулированная при Трампе, существенно отличается от политики администрации Джо Байдена: Россия не называется противником, а воспринимается как попутчик в определенной степени, передает ТАСС.
«Я думаю, так можно охарактеризовать заинтересованность администрации Трампа в работе с нами. И это уже само по себе неплохо, потому что лучше быть готовым взаимодействовать на тех направлениях, которые отражают совпадение интересов России и США, нежели вообще не разговаривать, как это было при Байдене», – подчеркнул он.
Министр также отметил, что стратегический диалог между Москвой и Вашингтоном пока не начался, однако российская сторона готова к его запуску и ожидает аналогичной готовности от США. Лавров добавил, что Москва всегда открыта для такого диалога и считает его назревшим.
Ранее Лавров назвал текущую политику США в отношении России «байденовщиной».