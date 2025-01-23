  • Новость часаРоссельхознадзор заявил о запрете ввоза хамона и колбас из ЕС даже для личных нужд
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российским пенсионерам начислена февральская доплата
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    На пострадавших от разлива мазута пляжах Кубани решили заменить песок
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы
    В МИД назвали цели Украины при насильственном вывозе детей из Красноармейска
    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа
    Режим Зеленского назвали самым страшным со времен Второй мировой
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    7 комментариев
    23 января 2025, 20:55 • Политика

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира
    @ Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях.

    На этой неделе замглавы МИД Сергей Рябков согласился с тем, что наступившую при президенте США Дональде Трампе эпоху национал-популизма и экспансионизма можно назвать «доктриной Донро». По его словам, приход Трампа к власти ознаменовал начало новой эры в американской внешней политике.

    «Доктрина Донро», считает Рябков, напоминает «доктрину Монро», сформулированную в 1823 году президентом Джеймсом Монро. Та доктрина оправдывала лидерство США в Западном полушарии, а также экспансионизм и вмешательство во внутренние дела других стран. Об отказе от «доктрины Монро» США объявили только в 2013 году, тогдашний госсекретарь Джон Керри назвал ее ошибкой.

    При этом в числе первых о «доктрине Донро» написала в начале года американская газета New York Post. На обложке так были названы угрозы Трампа использовать экономическое давление, чтобы сделать Канаду 51-м штатом, купить Гренландию и вернуть под свой контроль построенный американцами Панамский канал, который был продан во времена президента Джимми Картера.

    Судя по всему, «доктрина Донро» понравилась и самому Трампу, потому что он разослал первую страницу New York Post миллионам своих подписчиков в соцсетях Truth Social и Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

    Рябков также добавил, что «доктрина Донро» может включать в себя силовую геополитику без гуманитарной и гендерной составляющих. Замминистра выразил мнение, что при Трампе для отношений между Россией и США открывается небольшое окно возможностей. «По сравнению с безнадежностью прежней администрации, есть пусть и небольшое, но окно возможностей», – сказал Рябков.

    По мнению замглавы МИД, предстоящий период отношений между Россией и США будет сопряжен с высокой степенью непредсказуемости. «Я думаю, что мы столкнемся с возросшим темпом перемен и вызовами в международных отношениях», – заключил Рябков.

    По оценке экспертов, «доктрина Донро» не только удачная игра слов, но и новая реальность, с которой придется считаться остальным игрокам. При этом Россией, у которой есть своя сфера интересов в Евразии, должен быть создан противовес «доктрине Донро».

    «Новая доктрина говорит о заявленных правах Америки на абсолютно все, что ей интересно. «Доктрина Донро» созвучна политике MAGA (Make America Great Again)», – отмечает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    Теперь нужно готовиться жить не по нормам международного права, а «по понятиям». «Международного права больше нет, остались одни доктрины, метки, очерчивания, понятия и все, что с этим связано. Это абсолютно воровской взгляд на жизнь – я забираю то, что мне нужно, при помощи силы, будь то финансовой, военной или экономической. Это очерчивание Трампом сферы интересов, то есть он говорит конкретно о поглощении тех или иных территорий», – пояснил Ордуханян.

    С тем, что к притязаниям Трампа нужно относиться серьезно, согласен американист Дмитрий Дробницкий. «Очевидно, что так или иначе мир возвращается к концепции больших регионов... У США, если они хотят становиться державой, а не спонсором мировой либеральной демократии, должен быть доступ к ресурсам, торговым путям, рычагам обеспечения порядка в своем ближайшем окружении. В этом смысле заявления Трампа о Канаде, Гренландии, Мексике и Панамском канале – это не популизм, а геополитика», – считает эксперт.

    «Геополитика сегодня – это торговые пути, ресурсы, зоны национальных интересов и влияния, обеспечение безопасности, – пояснил Дробницкий. – И то, что наговорил Трамп – это многополярный мир в неприкрытой красе. В этом мире Америка, по его мнению, самая великая. Хотите – торгуйте с нами, а если не хотите, то вот вам тарифы по 100% – и выживайте, как хотите. Такой подход можно клеймить, а можно здраво оценить и принять новые реалии», – рассуждает политолог.

    России в зоне своих традиционных интересов тоже придется учитывать последствия, к которым приведет «доктрина Донро»,

    подчеркивает Ордуханян. «Наша страна формировалась столетиями, ее надо защищать. Трамп это понял, и он это делает в случае с Америкой», – полагает Ордуханян.

    В то же время Дробницкий сомневается в том, что у новой американской администрации возникнет большее понимание позиции России по защите своих сфер влияния. По его словам, основная задача – это смена внешнеполитической парадигмы, потому что «ооноцентричность» (ставка на институты ООН) не совместима с многополярностью».

    «Отстаивание позиций заявляется действиями, которые необязательно должны быть силовыми. Это может быть культурное и дипломатическое влияние, торговое давление. Без этих инструментов не обойтись. Риторический аппарат про международное право негоден для заявления о своих правах на что-либо. Суверенное равенство закрепляется только за теми, кто готов отстаивать свой суверенитет», – напомнил Дробницкий.

    Так или иначе, но Трамп пытается максимально нарастить зону влияния США в Западном полушарии, отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Действует он на основании политэкономических интересов Вашингтона», – говорит эксперт.

    «Панамский канал, Канада, Гренландия – все это очертания единого региона, в рамках которого Трампу хотелось бы полностью ощущать неоспоримость реализации американских интересов.

    Можно говорить, что республиканец пытается выстроить зону гарантированного влияния Белого дома. В контексте растущей конкуренции великих держав – это логично», – считает собеседник.

    «Но удастся ли Трампу реализовать столь амбициозные планы – непонятно. Все-таки в орбиту, описанную новым президентом США, попадают суверенные государства, которые привыкли к значительной доле независимости от Белого дома. Поэтому удовлетворить интересы республиканца удастся, скорее всего, лишь отчасти», – рассуждает он.

    «Но сама попытка Трампа очертить зону гарантированного влияния интересна. В этом контексте примечательны его слова о том, что он понимает чувства России относительно членства Киева в НАТО. И спустя время он пригрозил нам новыми санкциями в случае отказа от сделки по Украине. Напрашивается вопрос: если Вашингтон хочет заявить эксклюзивные права на определенные территории в Западном полушарии, может ли так же поступить Москва с постсоветским пространством и будет ли это предметом сделки?» – добавляет эксперт.

    «Конечно, мыслить масштабными конструкциями в плане четкого разграничения сфер ответственности и влияния – это вполне в духе Трампа. Но понимать Россию и признавать ее интересы – это совершенно разные вещи. К тому же кроме него имеется и целый Госдепартамент, а также многочисленные элиты, которые явно не прельщает идея признать за Москвой столь обширную зону влияния», – заключил Ткаченко.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    Минтруд: Материнский капитал проиндексируют на 9,5% в феврале 2024 года
    Песков: Номинация Борисова на «Оскар» не означет конец отмены культуры РФ на Западе
    Раввин рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    Россиянам разрешили получать пенсию за границей по биометрии
    Назван способ присоединения Канады к США

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии решили разыграть Тартус

    Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус. Эксперты отмечают, что решение новых властей Сирии может стать реверансом в сторону Запада. Тем не менее у Москвы до сих пор имеются шансы на сохранение военных баз в арабской республике. Как произошедшее повлияет на диалог Москвы и Дамаска? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден исполнил мечту советских пионеров

    В последние часы своего президентства Джо Байден неожиданно амнистировал индейского активиста Леонарда Пелтиера, отбывавшего в тюрьме два пожизненных срока. Как этот человек стал знаковой фигурой для всех школьников СССР – и почему его освобождение имеет особое значение именно в текущий политический момент? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............