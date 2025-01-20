Трамп хочет превратить Мадуро в Асада

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле – свержения президента Николаса Мадуро, сообщает американское издание Axios со ссылкой на советника Трампа, участвующего в обсуждениях внешней политики. Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского лидера Башара Асада.

Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа. «Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», – заявили в команде Трампа. «Там все неустойчиво», – утверждает советник Трампа, занимающийся переговорами по внешней политике, о ситуации в Венесуэле. По его словам, «Мадуро буквально разрушает страну. Там огромные проблемы с беженцами, они отправляют преступников в США, добыча нефти падает. Также в Венесуэле проявляют активность китайцы, русские и кубинцы».

Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после принятого во вторник в последнюю минуту решения президента Байдена ослабить ограничения США в отношении Кубы, социалистический режим которой Трамп считает центром проблем Латинской Америки.

При этом в середине января Мадуро был приведен к присяге на свой третий шестилетний срок, бросив вызов критикам, в том числе – в США, которые утверждают, что его победа на июльских выборах была нелегитимной. В тот же день США и их союзники объявили о санкциях против высших чинов администрации Мадуро, в том числе против руководства государственной нефтяной компании PDVSA.

Госдеп же увеличил до 25 млн долларов вознаграждение за информацию, ведущую к аресту Мадуро. США считают, что на выборах в Венесуэле победил Эдмундо Гонсалес, кандидат от оппозиционного политического альянса «Единая платформа».

Кстати, шесть лет назад – в январе 2019 года – также при Трампе США уже пытались сместить Мадуро. Тогда спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге объявил себя и. о. президента Венесуэлы и принял присягу. Через несколько часов Трамп признал его главой государства. Однако в Венесуэле против Гуайдо началось уголовное расследование – и в итоге попытка переворота сорвалась.

«Байден завершает свой срок с воинственным настроем, возможно, разочарованный тем, что его попытка «кнута, а не пряника» отстранить Мадуро от власти не увенчалась успехом. Байден неправильно обошелся с Венесуэлой, заморозив, а затем разморозив санкции на ее природные ресурсы. Импорт энергоносителей застопорился, а миграционные потоки резко возросли; в свою очередь, инфляция и кризис на южной границе, возможно, стоил демократам выборов 2024 года», – пишет издание The Hill.

«У Белого дома, конечно, будет соблазн повторить сирийский кейс в Венесуэле не в смысле формы, но в смысле свержения лидера государства – давнего врага Вашингтона. Очевидно, что в Сирии исполнителем была Турция, но без Соединенных Штатов падение Асада было бы невозможно», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Но с Мадуро и Венесуэлой ситуация иная. Страна гораздо больше, линейка инструментов и ресурсов для развития экономики шире, а власть легитимнее, недавно там состоялись выборы. Думаю, на первом этапе Вашингтон попытается ужесточить экономические санкции против Каракаса и посмотреть, что из этого получится», – указал он.

«Однако, по моим оценкам, ничего такого, что могло бы свалить Мадуро, пока нет. В Венесуэле, в отличие от Сирии, государственный аппарат работает относительно успешно, он контролирует армию, экономика более-менее стабильна. К тому же у Каракаса сильны связи с Москвой и Тегераном», – добавил политолог.

«Это вполне соответствует приоритетам Трампа и его лозунгу America First. Его команда будет сосредоточена не на построении псевдомирового либерального порядка, а на политике в Западном полушарии.

Канада, Мексика, Гренландия, Панама и Венесуэла укладываются в эту парадигму. Там и будет вестись политика США вместо того, чтобы тратиться на Афганистан или Ирак», – пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Тут уже разговоры не просто про подбрюшье США, а более глобальный замысел. Очевидно, при Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро, действовавшей в США с 1823 года, суть которой состоит в том, что все Западное полушарие – Северная Америка, Южная Америка и острова Карибского бассейна – объявлялись сферой интересов Вашингтона», – констатировал собеседник.

«Чрезвычайно богатая нефтью Венесуэла, по замыслу Трампа, сначала должна пережить смену режима, а потом будет попытка выбросить на рынки огромное количество нефти и так оздоровить американскую экономику.

Также Трамп хочет обескровить геополитических конкурентов США, которые зарабатывают колоссальные деньги на нефти, и ударить по странам Персидского залива, которые недолюбливают Трампа за его произраильскую позицию», – спрогнозировал аналитик.

«Но не думаю, что у Трампа получится провернуть свои планы по Венесуэле – даже начиная с отстранения Мадуро. Но попыток он не оставит. Вообще при Трампе у США будет более радикальный, бескомпромиссный подход к Венесуэле, Кубе и в целом ко всей Латинской Америке», – подчеркнул эксперт.

«В США вместе с Трампом к власти приходит команда, которая настроена очень «по-ястребиному» в отношении Кубы и Венесуэлы.

Она тесно работает с кубинской и венесуэльской диаспорами, которые проживают в США. Будущий госсекретарь Марко Рубио – кубинец по происхождению, и диаспоры очень негативно относятся к действующей власти в Гаване и Каракасе. Поэтому при Трампе Белый дом вернется в режим максимального санкционного давления в отношении и Кубы, и Венесуэлы», – соглашается американист Малек Дудаков.

«Команда Трампа понимает чаяния этой части своего электората, а кубинцы и венесуэльцы в США массово голосуют за Трампа. Они надеются, что у них на исторической родине случится падение режимов, и они смогут вернуться туда и устроить транзит власти, получить страны под свой контроль», – продолжил спикер.

«Сюда же относятся и планы США о снятии санкций против Венесуэлы в обмен на то, что она примет венесуэльских мигрантов. В США уезжала «пятая колонна» – недовольные Мадуро. Их возвращение на родину может создать внутреннюю нестабильность в Венесуэле», – резюмировал собеседник.

У США есть все рычаги, чтобы сместить Мадуро, считает доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. «Это решение Трампа максимально консенсусное, оно будет поддержано всеми флангами его администрации, основным его электоратом, ратующим за «Make America Great Again», а также американскими противниками так называемой авторитарной оси, куда входят, например, Россия, Китай и Иран», – объяснил эксперт.

«В США сильно желание и стремление вытеснить Китай из Латинской Америки. И режим Мадуро – самый удобный для этого инструмент, он наиболее шаткий, наименее устойчивый и легитимный в глазах Запада.

Еще одна цель Трампа – завладеть симпатиями той части латиноамериканской общественности и политиков, которая ориентирована на США. Это в том числе президент Аргентины Хавьер Милей и сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару», – детализировал он.

«Мечта Трампа и его команды – создать единую правую в политическом смысле Латинскую Америку. Разумеется, и Китай, и Россия будут резко против. Но ни у Москвы, ни у Пекина нет достаточных возможностей, чтобы спасти режим Мадуро. Успех Трампа будет зависеть в большей степени от самих США. Я думаю, что все обойдется без интервенции, и Мадуро свергнут просто по совокупности политического и экономического давления», – спрогнозировал аналитик.

«Важно и то, что режим Мадуро – это не полноценная автократия, а неустойчивая демократия. Она держится не на силе, а, скажем так, на грубости. Это как раз тот самый режим, где легче всего использовать так называемые методы цветных революций. В первый раз революция провалилась, но не факт, что провалится в следующий раз», – напомнил политолог.

«Для России же важно то, что, возможно, на фоне усиления давления и влияния в Латинской Америке Трампу придется отступить на нескольких других треках, в том числе – на Украине. Он вполне может сказать: для помощи Украине есть Евросоюз, есть Британия, с которой Киев подписал столетнее соглашение. Разбирайтесь сами, а у нас America First», – заключил американист.