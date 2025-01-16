Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Реальность такова, что угрозы Трампа в адрес Гренландии, Панамы и Канады – это абсолютный подарок России и Китаю… Даже если Трамп никогда не выполнит свои угрозы, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению Америки и ее системе альянсов. А он еще даже не на посту».

Такое «мрачное предчувствие» опубликовала газета Financial Times. По ее главной мысли, «покушение» избранного президента США на ту же Гренландию как бы «легализует» действия Москвы и Пекина в отношении Украины и Тайваня соответственно.

Трамп уже дал понять, что готов применить силу. «Нет, я не могу заверить вас. Я не могу заверить вас ни по одному из двух», – сказал, как отрезал, он, отвечая на прямой вопрос журналиста, может ли господин дать обещание не подключать армию для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.

В аналогичном духе высказался и Майк Уолтц, трампов кандидат на пост советника по национальной безопасности (сейчас этот пост занимает Джейк Салливан). «Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения», – заявил он в интервью каналу ABC, рассуждая о применении военной силы.

Стоит заметить, что Трамп довольно быстро прошел путь от лидера-миротворца, который хвастался тем, что не начал ни одной новой войны, и обещал прекратить все старые, – к политику, который грозит оружием союзникам. К ним относится не только член НАТО Дания – хозяйка Гренландии, но и Панама – одно из последних государств Латинской Америки, почти полностью лояльное Вашингтону.

Пример с Данией даже более важный, поскольку внутри НАТО такого еще не было даже между Турцией и Грецией, чтобы один союзник отобрал территорию у другого (Кипр юридически не Греция, и в НАТО не входил). Вероятно, это приведет к полураспаду и гибели Североатлантического альянса в существующем виде, пусть даже пока это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

В среднем мировая пресса, скорее, скептична в отношении угроз и планов Трампа на приращение территорий. Опрашиваемые по всему миру политологи и политики обычно отвечают «нет» на вопрос, сможет ли он все это осуществить, а в лучшем для Трампа случае – «скорее нет, чем да». Он много кому угрожал и много чего обещал, в том числе завершить военный конфликт на Украине за 24 часа, поэтому прогнозы не в его пользу.

Однако свои – англосаксы – Трампу верят значительно больше.

FT, где устроили истерику от ожиданий «абсолютного подарка» России и Китаю, – британское издание. Реакция американской прессы еще более показательна. Если в консервативных СМИ живописуют выгоды от приобретения той же Гренландии, а группа республиканцев в Конгрессе уже подготовила законопроект о начале переговоров по «приобретению» острова, то демократическая пресса как будто сменила тон.

Первая реакция была в британском духе – моральная паника, переживания за союзников, поиск российской выгоды, фразы в духе «поглядите, что он творит». Позднее произошла балансировка – в идеях Трампа как будто бы разглядели выгоду, признав их реализацию возможной в том случае, если ими займется не Трамп (потому что «Трамп все испортит»).

Если, мол, прихватить Гренландию «по-умному» – без войны и потери союзников, возможно, это не так уж и плохо.

Это еще не «общенациональный компромисс», но движение в понятном направлении – в сторону поглощения самого большого острова в мире.

Видимо, партийные боссы ненавидящих Трампа демократов разглядели во владении островом не только стратегические интересы США в области контроля за северными торговыми путями и Арктикой, но и собственную политическую выгоду.

Если Гренландия получит права штата, логично предположить, что эскимосы-калааллиты (90% населения острова) выберут своими представителями в Сенат именно демократов, которые «специализируются» на раздаче социальных благ и защите прав нацменьшинств. Это даст Демпартии огромную по нынешним временам фору в деле установления контроля за главной из палат Конгресса. Например, в предыдущем созыве Сената было по 50 демократов и республиканцев, по два человека от каждого штата.

Если сделать штатами также столичный округ Колумбия и Пуэрто-Рико, демократы захватят Сенат навеки, если не навсегда.

К слову, если Канада со своим либеральным населением станет 51-м штатом США (а этого Трамп тоже якобы хочет), все последующие президентские выборы будут выигрывать демократы. То есть с точки зрения партийных интересов расширение США хоть на север, хоть на юг выгодно демократам, а не республиканцам.

Ни одно значительное территориальное приобретение США – ни Аляска, ни Луизиана, ни Флорида, ни Орегон, ни Техас, ни Калифорния – не стало общенационально поддержанным решением. В каждом случае весьма многочисленные и влиятельные группы граждан выступали против, исходя в том числе из партийных интересов.

Но Трампа партийные интересы в перспективе, надо полагать, не волнуют. Через четыре года он выйдет на пенсию, и тот вклад в национальную историю, которое дает расширение страны, перекрывает для него все остальное. Себя он любит значительно больше, чем партию.

Однако еще более значительным стал бы тот вклад в историю, в рамках которого Европа, Китай и Россия объединились бы против США, которые при Трампе совсем «берега потеряли». Еще полгода назад такое казалось невозможным, теперь дискуссии на этот счет устраивают в западных СМИ. А некоторые политики в Дании, где, согласно соцопросам, почти три четверти населения не готовы отказываться от Гренландии, в перспективу антиамериканского альянса искренне верят.

«В случае крайней эскалации и напряженности мы вынуждены пойти на крайние меры и обратиться за помощью к России для решения этой проблемы. Я уверен, что наша просьба будет услышана», – заявил депутат Фолькетинга (датского парламента) Карстен Хенге.

В Фолькетинге какая-то особая атмосфера, в Социалистической народной партии, где состоит Хенге, тоже. В реальности датчане вышли на первое место по мировому вкладу в борьбу с Россией, если приравнивать к нему помощь Украине, включая поставки танков и истребителей. Вклад США, Британии или Германии как государств больше, но датчане на первом месте как народ (то есть в пересчете на душу населения).

Но и безотносительно Украины это одна из самых антироссийских стран Западной Европы, причем последовательно антироссийских, что обычно объясняли строгой ориентацией Копенгагена на Вашингтон. Если при Трампе этот же Вашингтон отнимет у Дании Гренландию, в России скорее «закажут чашечку кофе», чем захотят впрягаться за датчан, пусть даже более плотный контроль американцев за огромным северным островом (а он и сейчас достаточно плотный, вплоть до наличия в Гренландии военно-космической базы США) – это то, без чего хотелось бы обойтись.

Впрочем, есть мнение, что на Западе практичней и выгоднее вести дела и решать вопросы непосредственно с США – без «посредников» типа той же Дании с ее стабильно русофобским правительством. А лучший вариант, если Гренландия – это не датская колония, но и не американский штат, а формально независимое государство, к правительству которого можно найти собственный подход (особенно если китайцы помогут).

Нынешние угрозы и дальнейшие действия (гипотетические) Трампа могут привести если не к превращению Гренландии в 51-й штат, то к той самой независимости как промежуточному этапу. Такой сценарий, в отличие от войны США с Данией, объективно созрел.

Согласно соцопросам, за независимость выступают абсолютное большинство калааллитов. Гренландское правительство (а остров обладает широкой автономией) открыто ставит ее достижение своей целью. Охота Трампа за островом и его обида на датчан (Гренландия – это единственное, в чем они раз от разу отказывают США) – это топливо для сепаратизма, который в данном случае законно назвать деколонизацией.

Гренландия была типичной колонией, с которой колонизаторы драли три шкуры, до поры обращаясь с местным населением крайне жестоко. Что война, что сецессия – датчанам и то и другое «по грехам».

Если все-таки война, то, как считают в американском издании Politico, она станет «самой короткой в истории». Теоретическое вторжение США в Гренландию датчанам нечем отразить, поскольку, подчеркивают в том же издании, они разоружили свою армию в пользу Украины.

Это в известной степени лукавство: датская армия давно утратила боеспособность как самостоятельная единица прежде всего из-за членства в НАТО. Войска формируются и снабжаются по принципу «разделения труда» с другими странами альянса, когда у одних – шпаги, мушкеты – у других, а лошади вообще у третьих, и для создания боевой силы все это нужно собрать воедино под командование США.

Поэтому проблема не в Украине, а в самих США, которые всегда требовали от союзников подчинения, но никогда не были надежным союзником сами. Еще до того, как все желающие убедятся в этом на примере Украины, было бы и впрямь неплохо, если бы Трамп начал терзать бесстыже лояльную США Данию сугубо из любви к чужим землям.

Такая тризна по хваленой атлантической солидарности, правы британцы, наверняка бы понравилась России, а может быть и Китаю. Но это ни в коем случае не «подарок». Подарок означает некоторые моральные обязательства, а Россия США и Трампу с его амбициозными прожектами ничем не обязана.