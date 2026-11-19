Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Зурабишвили после полуторачасовой встречи скрытно покинула посольство на автомобиле дипмиссии.

Представители властей заявили телекомпании, что предполагают получение экс-президентом «новых инструкций от внешних сил» для радикальной оппозиции.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили потребовал от посольства разъяснений.

По его словам, «Венская конвенция запрещает дипломатам вмешательство во внутренние дела страны пребывания».

«Все контакты с представителями политических сил должны быть прозрачными», – заявил он.

Недавно Германия сменила посла в Грузии, назначив на эту должность Барбару Фосс вместо известного критика властей Грузии Петера Фишера, открыто поддерживавшего радикальную оппозицию.

Посольство Германии в четверг в своем заявлении о встрече с Саломе Зурабишвили отметило, что «одна из главных задач дипломатии во всем мире – получение на месте информации о процессах и состоянии дел путем диалога со всеми политическими и гражданскими акторами, что должно быть возможно и в Грузии».

Посольство назвало «неверно представленной» информацию телекомпании о встрече с экс-президентом.

По данным дипломатической миссии, «целенаправленно распространенная неверная информация мешает общественному дискурсу и двусторонним отношениям между Грузией и Германией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посольство ФРГ в Тбилиси сообщило о назначении нового немецкого посла в Грузии.

В июле МИД Германии убрал с официального сайта упоминание Саломе Зурабишвили в качестве президента страны.

В июне открыто поддерживавший грузинскую оппозицию немецкий посол Петер Фишер завершил работу в Тбилиси.