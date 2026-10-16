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Запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум
Запасы газа в хранилищах Европы оказались на минимальном с 2011 года уровне
На фоне похолодания и роста цен темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза продолжают падать, а уровень запасов опускается до исторических минимумов.
К середине октября Европа смогла закачать в подземные хранилища лишь 74,1% необходимых к зиме объемов газа, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Отмечается, что этот показатель на 14,85 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет. В хранилищах находится около 81 млрд куб. м газа, что стало наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.
Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90%. Однако на фоне ожиданий теплой зимы этот показатель может быть снижен до 80%. В Газпроме ранее прогнозировали, что европейские запасы могут не достичь и 75%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заполненность газовых хранилищ Европы достигла минимума с 2011 года.
На прошлой неделе европейские операторы предрекли истощение запасов до 11% к концу зимы.
В начале месяца эксперты подсчитали срок исчерпания объемов топлива в регионе.