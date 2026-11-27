При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Макрон допустил перенос переговоров по бюджету ЕС на вторую половину 2027 года
Переговоры о бюджете Евросоюза возобновятся только во второй половине 2027 года при отсутствии соглашения до конца декабря, пишет Les Echos со ссылкой на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.
«Франция приложит все усилия для достижения соглашения», – заявил Макрон.
По его словам, Франция отводит время до конца года для поиска компромисса по европейскому финансовому документу. В противном случае обсуждение придется отложить, пишет Les Echos.
Отсрочка грозит возникновением переходного периода без проголосованного бюджета. В такой ситуации ЕС продолжит руководствоваться частью положений предыдущего финансового плана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об отмене второго дня саммита Евросоюза по многолетнему финансовому плану из-за разногласий между странами.
Макрон допустил прекращение участия Парижа в переговорах о бюджете ЕС при отсутствии соглашения до конца года.
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