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GB News: Томми Робинсону в Британии предъявили обвинения после визита в Россию
Правому британскому активисту Томми Робинсону предъявили обвинения по закону о борьбе с терроризмом из-за того, что он отказался сообщить полицейским ПИН-код от своего мобильного телефона после возвращения из России, передает GB News.
Робинсон был задержан в лондонском аэропорту Хитроу 13 июня, когда возвращался в Великобританию из России транзитом через Турцию. Полиция предъявила ему обвинения в умышленном неисполнении обязанностей, предусмотренных антитеррористическим законодательством, передает GB News.
«Я отказался назвать ПИН-код, потому что там хранились личные сообщения от жертв банд педофилов», – сообщил Робинсон. Он добавил, что считает обвинения чистым преследованием со стороны государства. Ожидается, что активист предстанет перед магистратским судом Вестминстера 14 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной массовые протесты против миграционной политики, которые активно поддерживал Робинсон, вызвали панику британского правительства.
В 2025 году Илон Маск оплатил судебные расходы организатора акции Робинсона.