Минобороны: ВС России ударили по электроподстанциям и сухогрузу ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские войска поразили три электроподстанции в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях, обеспечивающие предприятия военно-промышленного комплекса, и Криворожскую теплоэлектростанцию, указало ведомство в Max.

Ударам также подверглись логистические центры в Одесской области и терминал «Новой почты» в Киевской области, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ от западных стран.

В акватории Черного моря восточнее Одессы поражен сухогруз, который доставлял товары двойного назначения для снабжения украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские артиллеристы уничтожили склад материальных средств и пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.

Во вторник ВС России ударили по энергетическим объектам и морским судам противника.

На прошлой неделе российская армия поразила замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области орудиями «Гиацинт-Б».