Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
ВС России поразили три электроподстанции и работавший на ВСУ сухогруз
Минобороны: ВС России ударили по электроподстанциям и сухогрузу ВСУ
Вооруженные силы России днем в среду нанесли удары беспилотниками по объектам логистики, оборонной промышленности и морским судам, которые задействованы в интересах украинской армии, сообщило Минобороны.
Российские войска поразили три электроподстанции в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях, обеспечивающие предприятия военно-промышленного комплекса, и Криворожскую теплоэлектростанцию, указало ведомство в Max.
Ударам также подверглись логистические центры в Одесской области и терминал «Новой почты» в Киевской области, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ от западных стран.
В акватории Черного моря восточнее Одессы поражен сухогруз, который доставлял товары двойного назначения для снабжения украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские артиллеристы уничтожили склад материальных средств и пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.
Во вторник ВС России ударили по энергетическим объектам и морским судам противника.
На прошлой неделе российская армия поразила замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области орудиями «Гиацинт-Б».