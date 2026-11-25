Мишустин: К 2036 году в России построят 19 новых университетских кампусов

Tекст: Валерия Городецкая

В стране определены 19 проектов новых университетских кампусов, которые должны быть построены по поручению главы государства к 2036 году. Об этом глава кабинета министров заявил в ходе вручения правительственных премий в области науки и техники, сообщается на сайте правительства России.

«Уже действуют три кампуса первой очереди – при МГТУ имени Баумана, Уральском и Новосибирском университетах», – сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что университетские городки предоставляют дополнительные возможности, а в каждом из них предусмотрена современная исследовательская инфраструктура.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудили строительство кампуса Уральского федерального университета.

В марте секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о планах создания 25 студенческих кампусов мирового уровня к 2030 году.

В 2024 году Министерство науки и высшего образования отчиталось о начале строительства 17 современных кампусов.