Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Мишустин анонсировал строительство 19 новых университетских кампусов
Мишустин: К 2036 году в России построят 19 новых университетских кампусов
Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о планах возвести в стране еще 19 новых студенческих городков к 2036 году.
В стране определены 19 проектов новых университетских кампусов, которые должны быть построены по поручению главы государства к 2036 году. Об этом глава кабинета министров заявил в ходе вручения правительственных премий в области науки и техники, сообщается на сайте правительства России.
«Уже действуют три кампуса первой очереди – при МГТУ имени Баумана, Уральском и Новосибирском университетах», – сказал Мишустин.
Премьер-министр добавил, что университетские городки предоставляют дополнительные возможности, а в каждом из них предусмотрена современная исследовательская инфраструктура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудили строительство кампуса Уральского федерального университета.
В марте секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о планах создания 25 студенческих кампусов мирового уровня к 2030 году.
В 2024 году Министерство науки и высшего образования отчиталось о начале строительства 17 современных кампусов.