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Названы основные достижения нацпроекта «Наука и университеты»
В 2024 году завершается реализация национального проекта «Наука и университеты», в рамках которого с 2018 года в России было создано 940 молодежных лабораторий и начато строительство 17 современных кампусов, сообщило Министерство науки и высшего образования.
По данным Министерства науки и высшего образования, с 2018 года по национальному проекту «Наука и университеты» созданы 940 молодежных лабораторий в 70 регионах России. За шесть лет такие лаборатории были открыты в 254 научных организациях и 119 университетах.
В 2024 году открыты молодежные лаборатории по таким направлениям, как развитие Дальневосточного федерального округа, Арктика, малотоннажная химия, искусственный интеллект ,приборостроение, медицина, климат, сельское хозяйство, востоковедение, микроэлектроника.
Одним из ключевых направлений нацпроекта является создание сети современных кампусов. На данный момент выбраны 17 проектов для создания научных, образовательных и досуговых пространств. Эти кампусы рассчитаны на проживание более 62 тыс. студентов и расположены в таких городах, как Екатеринбург, Томск, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск, Калининград, Москва, Новосибирск, федеральная территория «Сириус», Самара, Пермь, Южно-Сахалинск, Иваново, Архангельск, Тюмень, Хабаровск и Великий Новгород.
Достроены все корпуса кампуса МГТУ им. Баумана, открыты первые объекты в Уфе, Калининграде и Челябинске.
Новые кампусы охватывают широкий спектр научных направлений, в том числе ИТ-отрасль, водородную энергетику, генетику и другие.
Готовность корпусов ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде в настоящий момент составляет 70%, он рассчитан на 8 тыс. студентов.
Также с 2022 года в России реализуется проект «Передовые инженерные школы», который предполагает подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. В 23 регионах России функционируют 50 таких школ, которые готовят квалифицированные инженерные кадры. Школы сотрудничают с высокотехнологичными компаниями и занимаются образовательной и инновационной деятельностью.
Нацпроект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку и повышение вовлеченности научного сообщества в решение ключевых вопросов. Также он способствует формированию у граждан представления о достижениях российских ученых. За время его реализации обновлена приборная база 274 научных организаций в 45 регионах, в программе «Приоритет-2030» участвуют 142 вуза, продолжается строительство 17 современных кампусов.
Поддержка молодых ученых и развитие исследовательской инфраструктуры будут продолжены в 2025 году в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Этот проект продолжит усилия по привлечению молодежи в науку и технологии, увеличивая вовлеченность исследователей в решение важных задач для страны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать университеты в Арктике, включая проекты кампусов в Архангельске и Мурманске. Новые университетские кампусы появятся также в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском, а на острове Русский построят вторую очередь ДВФУ.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программа по созданию сети университетских кампусов будет расширена с 25 до 40, и на ее реализацию выделено свыше 400 млрд рублей.