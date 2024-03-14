Чернышенко рассказал о расширении программы строительства кампусов с передовой инфраструктурой

Вице-премьер отметил, что уже разработан единый стандарт кампуса и его оснащения. Общая стоимость работ по созданию уже отобранных кампусов превышает 500 млрд рублей, из которых порядка 40% – федеральные средства, сопоставимую сумму привлекают бизнес и регионы, говорится в Telegram-канале правительства России.

По словам вице-премьера, сейчас проектируются и строятся кампусы в 17 регионах – от Калининграда до Южно-Сахалинска: «Это более 2,3 млн квадратных метров передовой инфраструктуры для учебы, занятий наукой и технологическим предпринимательством, творчеством, спортом – и, конечно, для комфортного проживания студентов, преподавателей и ученых».



До конца 2024 года в эксплуатацию введут 21 объект: четыре в Нижнем Новгороде, по два в Челябинске и Калининграде, пять в Новосибирске и восемь в Москве. Благодаря решению президента допфинансирование в размере 400 млрд рублей позволит увеличить инвестиции на общую сумму порядка 1,5 трлн рублей.

«Это беспрецедентная по масштабам строительства и финансирования программа в сфере высшего образования в новейшей истории нашей страны», – подчеркнул Чернышенко. В августе пройдет третий конкурс проектов по созданию кампусов, будет отобрано еще не менее восьми объектов.

В создание кампусов вовлечено 25 вузов – участников программы «Приоритет-2030» и 15 университетов, которые получили поддержку на создание передовых инженерных школ. По инициативе президента эти программы расширены и поделены: до 100 увеличится количество передовых инженерных школ. Продолжится реализация программы «Приоритет-2030».

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в правительстве организован мониторинг программы по созданию кампусов.

При поддержке главы государства на капремонт 800 общежитий вузов дополнительно выделят 124 млрд рублей. Это обеспечит модернизацию существующей жилой инфраструктуры вузов. В год будут ремонтировать не менее 140 общежитий, это создаст около 49 тыс. комфортных мест для студентов ежегодно.