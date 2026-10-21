Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Энергодаре
Украинские военные атаковали пассажирский автобус в Энергодаре
Украинские войска совершили атаку на пассажирский автобус в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«В Энергодаре атаке подвергся пассажирский автобус – из людей никто не пострадал», – сообщил Балицкий в Max.
Кроме того, губернатор отметил, что в Васильевке и Энергодаре зафиксированы атаки на частный сектор. В результате ударов повреждения получили домовладения, никто из местных жителей не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре. Украинские войска попытались установить транспортную блокаду города. В июле ВСУ нанесли удары по Энергодару и Мелитополю.