Песков: ИИ помогает обрабатывать обращения на прямую линию с Путиным
Искусственный интеллект задействуется для обработки обращений к президенту Владимиру Путину на прямую линию, работу ИИ контролируют люди, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Для этой цели используется нейросеть GigaChat, она обрабатывает массив поступающих данных, указал Песков, передает ТАСС.
«Но он является помощником. Интеллект никогда не станет сознанием. А сознанием обладают те самые группы специалистов – люди, которые не жалеют себя, днем и ночью сидят [за работой с обращениями]», – указал представитель Кремля.
При этом работу GigaChat проверяют, чтобы минимизировать риски.
Песков отметил, что неточности иногда присутствуют в самих обращениях граждан.
«И редакторские группы, и их помощник GigaChat работают на славу», – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что обрабатываются все поступающие запросы. Неизменным участником проекта остаются «Народный фронт» и министерства.
Ранее сообщалось, что Путин решил обсудить с СПЧ риски, связанные с использованием искусственного интеллекта.