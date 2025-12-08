Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.0 комментариев
Песков сообщил о напряженной по рабочему графику неделе Путина
Президент Владимир Путин проведет рабочую неделю в Москве после успешного визита в Индию, его график на ближайшие дни будет особенно плотным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Рабочая неделя у главы государства будет весьма напряженной, передает ТАСС.
Дмитрий Песков на брифинге отметил, что Владимир Путин находится в Москве и работает в Кремле. По его словам, визит Путина в Индию был очень успешным, после чего президент вернулся в российскую столицу.
Песков подчеркнул, что сегодня для Путина начинается насыщенная рабочая неделя с большим количеством мероприятий и встреч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в понедельник планирует провести Совет по стратегическому развитию. Путин также намерен встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ.