Кремль анонсировал переговоры Путина и президента Индонезии в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Как говорится на сайте Кремля, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто состоятся в Москве 10 декабря. В рамках рабочей встречи предусмотрено обсуждение дальнейшего развития стратегического партнерства между Россией и Индонезией.

В ходе переговоров стороны намерены поднять не только двусторонние вопросы, но и рассмотреть актуальные международные и региональные темы.

Ранее Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с трагедией на Суматре. В Индонезии в результате наводнений погибли более 900 человек.