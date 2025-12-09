Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.2 комментария
Кремль анонсировал переговоры Путина и президента Индонезии в Москве
В Москве 10 декабря президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто намерены затронуть вопросы стратегического партнерства и актуальные международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.
Как говорится на сайте Кремля, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто состоятся в Москве 10 декабря. В рамках рабочей встречи предусмотрено обсуждение дальнейшего развития стратегического партнерства между Россией и Индонезией.
В ходе переговоров стороны намерены поднять не только двусторонние вопросы, но и рассмотреть актуальные международные и региональные темы.
Ранее Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с трагедией на Суматре. В Индонезии в результате наводнений погибли более 900 человек.