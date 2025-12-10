В Киеве нашли тело сына первого украинского космонавта Каденюка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Лежавшее у входной двери тело обнаружила его мать и вдова космонавта. На нем были многочисленные ножевые ранения, а в руке зажат нож, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Предсмертной записки найдено не было, а характер повреждений может свидетельствовать о борьбе. Уголовное дело открыто по статье об умышленном убийстве.

Первый украинский космонавт постсоветского периода Леонид Каденюк умер в январе 2018 года. После этого его вдова рассказывала украинским СМИ о внезапном появлении якобы наследника и претендента на их квартиру, о котором семья раньше ничего не слышала.

По словам вдовы, семье поступали угрозы, а на Дмитрия возле дома напал неизвестный с ножом.

Тело Дмитрия Каденюка нашли в квартире, которую космонавт приобрел после своего полета в космос в 1997 году и на которую претендовал внезапно появившийся наследник.

Леонид Каденюк совершил полет в космос в рамках контракта Украины с НАСА.

Ранее тело одного из крупнейших криптопредпринимателей на Украине Константина Ганича нашли в его автомобиле в Киеве.