Средства ПВО сбили украинскую ракету большой дальности «Фламинго»
Средствами ПВО за последние сутки сбиты крылатая ракета большой дальности «Фламинго», восемь управляемых авиабомб, десять снарядов американской РСЗО HIMARS, и 315 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того удары наносились по местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 118 121 беспилотник, 651 ЗРК, 27 942 танка и другие бронемашины, 1 675 боевых машин РСЗО, 33 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 461 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, ВС России за неделю восемь раз ударили высокоточным оружием по военным объектам на Украине.
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Ранее войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины.