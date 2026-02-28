Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

«Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

«Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

