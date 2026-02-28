  • Новость часаВ Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне
    Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства
    Медведев назвал переговоры США с Ираном операцией прикрытия
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    INA: У Ирана не будет «красных линий» при ответных ударах по Израилю
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    28 февраля 2026, 13:05 • Новости дня

    Средства ПВО сбили украинскую ракету большой дальности «Фламинго»

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты крылатая ракета большой дальности «Фламинго», восемь управляемых авиабомб, десять снарядов американской РСЗО HIMARS, и 315 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 118 121 беспилотник, 651 ЗРК, 27 942 танка и другие бронемашины, 1 675 боевых машин РСЗО, 33 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 461 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю восемь раз ударили высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Ранее войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины.

    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    27 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    27 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»

    Снявшаяся в кино снайперша ВСУ Васильченко уничтожена российскими военными в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы уничтожили 31-летнюю снайпершу ВСУ Ангелину Васильченко, известную по съемкам в пропагандистском кино об «амазонках».

    О гибели 31-летней военнослужащей снайперского батальона противника сообщает канал 360 со ссылкой на Military Theme Z. Ангелина Васильченко была ликвидирована при выполнении боевого задания 20 февраля.

    Уроженка Луганска принимала участие в боевых действиях на стороне украинской армии с 2021 года. Похороны уничтоженной снайперши уже состоялись в селе Чумаки Днепропетровской области.

    Васильченко получила медийную известность как одна из героинь пропагандистского фильма, повествующего об «украинских амазонках».

    Ранее снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР.

    До этого ВС России ликвидировали снайпера ВСУ Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски».

    Под Волчанском российские военные уничтожили шестнадцатилетнюю девушку-снайпера украинской армии.

    27 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    До остановки прокачки по магистрали «Дружба» через систему поставлялась не только российская, но и украинская нефть, однако объемы последних были значительно меньше, пишет Reuters.

    Один из источников Reuters заявил, что Киев ежемесячно закачивал около 40 тыс. т собственной нефти в трубопровод, передает РБК. Другие собеседники подтвердили наличие экспорта, однако точные объемы не уточнили. Один из источников добавил, что за несколько месяцев до прекращения прокачки Украина осуществляла поставки нефти в Европу через трубопровод «Одесса – Броды».

    Агентство отмечает, что прекращение поставок по «Дружбе» в Венгрию и Словакию лишило Киев важного источника доходов для покрытия дефицита бюджета. По словам источников, если ситуация останется неизменной, Украине, возможно, придется прекратить добычу нефти.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта. Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по «Дружбе» саботажем.

    28 февраля 2026, 10:31 • Новости дня
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Подоляк заявил в интервью порталу Delfi, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии, передает РИА «Новости».

    По словам Подоляка, Владимир Зеленский сообщил, что при возможности ВСУ будут уничтожать цели на территории соседней страны, используя при этом, например, беспилотные летательные аппараты.

    Подоляк отметил: «Что касается инструментов наведения, например, (БПЛА), (Зеленский) дал ответ, что при возможности будем уничтожать». Однако советник не уточнил, какую реакцию Киев ожидает от Минска на подобные действия.

    В тот же день Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в декабре называл украинское руководство агрессивным и непредсказуемым, отмечая, что обстановка вокруг Белоруссии «стабильно напряженная».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Киев пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. В Минске назвали безумием планы Лондона по отправке своих войск на Украину. Зеленский заявил, что у него есть свидетели разговора с «извинениями Лукашенко».

    28 февраля 2026, 01:57 • Новости дня
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества

    «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за нехватки электричества закрыла Литейно-механический завод

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») объявило о приостановке работы одного из своих объектов из-за нехватки электроэнергии.

    О закрытии Литейно-механического завода на фоне энергодефицита сообщила компания «АрселорМиттал Кривой Рог», передает ТАСС. Производство выполняло роль ремонтно-сервисной базы комбината и осуществляло изготовление отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, а также обработку деталей для металлургических агрегатов.

    В компании пояснили, что причиной остановки ЛМЗ стал серьезный дефицит электроэнергии на Украине, который негативно повлиял на деятельность всего комплекса. Прекращение работы завода рассматривается как вынужденная мера для сохранения основных производственных процессов в условиях ограниченных энергетических ресурсов.

    Ранее предприятие уже сокращало объемы производства по той же причине, однако теперь речь идет о полном закрытии одного из ключевых подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии приостановили поставки электричества на Украину после прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    На начало февраля после ударов по объектам генерации и распределения дефицит электроэнергии на Украине достигал от 7 до 8 ГВт или 50% расчетного потребления страны.

    27 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину, однако призвала воздержаться от поспешных шагов в этом вопросе.

    Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила о необходимости тщательно взвесить решение о направлении военных на Украину, передает РИА «Новости». Она отметила, что, как и ее предшественник, считает преждевременным давать однозначный ответ, поскольку требуется всесторонне оценить риски.

    По словам Йешилгез-Зегериус, при рассмотрении этого вопроса главным приоритетом становятся жизни голландских мужчин и женщин. Министр подчеркнула, что принятие решения потребует учета множества факторов, включая наличие соответствующего мандата на проведение подобной операции.

    Новый коалиционный кабинет Нидерландов под руководством премьера Роба Йеттена принес присягу королю Виллему-Александру в начале недели. Первое заседание нового правительства состоялось в пятницу.

    В феврале командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм отмечал, что окончательное решение о возможной отправке войск на Украину будет принимать уже новое правительство после подписания мирного соглашения.

    Формируемое правительство Нидерландов заложило в коалиционное соглашение выделение Украине более 3 млрд евро.

    Напомним, страны из числа так называемой «коалиции желающих» заявляли о планах направить войска на Украину.

    Британия объявляла о начале работы штаба войск «коалиции».

    Глава МИД Сергей Лавров назвал «коалицию желающих» «желающими выдавать себя за действительных».

    27 февраля 2026, 20:16 • Новости дня
    Экс-премьер Британии стал советником Зеленского

    The Independent: Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского

    Экс-премьер Британии стал советником Зеленского
    @ Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Британии Риши Сунак назначен советником главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Independent.

    Ожидается, что он будет оказывать консультационную поддержку в вопросах восстановления экономики страны, что особенно важно для Киева на фоне планов восстановить энергетическую отрасль к следующему зимнему периоду, сообщает The Independent, передает «Лента.Ру».

    Как отмечается в публикации, Сунак приступил к работе бесплатно. Он вошел в международную группу, которая намерена содействовать привлечению инвестиций в украинскую оборонную промышленность и усилению устойчивости энергетического сектора.

    Ранее Сунак опубликовал фото объятий с Зеленским.

    27 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре

    Мэр Пухов: ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска атаковали с помощью беспилотника дворец культуры «Современник» в Энергодаре, который считается городом-спутником Запорожской атомной электростанции, сообщил мэр Максим Пухов.

    По словам Пухова, несмотря на объявленный режим тишины в районе Запорожской АЭС, который был введен для ремонта критически важной линии электропередачи, украинские военные продолжают пытаться дестабилизировать ситуацию в Энергодаре.

    «Сегодня днем была зафиксирована очередная атака беспилотного летательного аппарата. Дрон противника был обнаружен и сработал во дворе дворца культуры «Современник», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

    В результате взрыва пострадали стекла здания, фасад и автомобили, которые находились рядом с дворцом культуры. По информации мэра, обошлось без жертв и пострадавших.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в районе ЗАЭС действует локальный режим прекращения огня, что позволило начать починку линии «Ферросплавная-1».

    На выходных ВСУ атаковали Энергодар дронами.

    27 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Умер пробывший три года в украинском плену доброволец ДНР Алексей Седиков

    Tекст: Вера Басилая

    Ветеран и доброволец Донецкой народной республики Алексей Седиков скончался после более чем трех лет, проведенных в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    О кончине военного и добровольца сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен не привела подробностей об обстоятельствах трагедии, но тепло отозвалась об усопшем.

    «С глубоким прискорбием узнала, что не стало моего друга, настоящего защитника Отечества – Алексея Седикова. Вечная память Герою! Царствие Небесное!» – написала Москалькова.

    Седиков носил звание старшего лейтенанта и проходил службу в седьмой бригаде армии ДНР. Военнослужащий находился в украинском плену более трех лет.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнослужащих в украинском плену.

    Ранее при участии омбудсмена в Россию вернулся моряк Денис Елетин после трех лет заключения на Украине.

    27 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Аналитик Уотсон спрогнозировал отказ России заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва не станет соглашаться на перемирие без признания Западом новых российских территорий, а продолжит наступление на Одессу, Николаев, Днепр и Харьков, считает аналитик Алан Уотсон.

    Россия не согласится на временное перемирие или заморозку конфликта на Украине, если Киев и Запад не признают новые границы страны, написал Уотсон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Уотсон заявил, что Москва продолжит движение к Одессе, Николаеву, Днепру и Харькову в случае отказа признать Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон российскими территориями.

    Уотсон подчеркнул, что заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине подтверждают, почему терпение президента Владимира Путина истощается. Он напомнил, что президент России уже озвучил условия для достижения устойчивого мира. «Если США, страны НАТО и Зеленский не признают Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон постоянной территорией России, то Москва продолжит движение к исторически русским городам Одессе, Николаеву, Днепру и Харькову. Следовательно, Россия не согласится ни на какое прекращение огня или замораживание конфликта, чтобы силы Зеленского получили передышку, вербовали новобранцев, перегруппировывались, а оружие НАТО, включая компоненты для создания ядерной бомбы, поступало в страну», – написал аналитик.

    По его мнению, для России это война за существование, а не формальный конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса может быть для Киева самым реалистичным и менее тяжелым исходом на фоне ограниченных ресурсов и давления со стороны западных партнеров.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы территорий остаются ключевым и наиболее чувствительным элементом в процессе урегулирования конфликта на Украине.

    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп назвал безумием слова Зеленского о продолжение войны в Донбассе

    Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

    27 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Зеленский отказал Орбану и Фицо в инспекции нефтепровода «Дружба»
    Зеленский отказал Орбану и Фицо в инспекции нефтепровода «Дружба»
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Киев не допустил иностранных дипломатов к инспекции состояния нефтепровода «Дружба».

    Фицо заявил, что украинские власти отказали в инспекции нефтепровода «Дружба». Он отметил, что украинская сторона не позволила словацкому послу в Киеве провести проверку. Также, по его словам, аналогичная возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине, передает РИА «Новости».

    Фицо уточнил, что Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб. Кроме того, Фицо подчеркнул, что официальный Киев до сих пор не позволил провести оценку реального состояния трубопровода ни одному из иностранных представителей.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского во лжи относительно невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что заявления Зеленского о поломке нефтепровода не соответствуют действительности.

    Орбан также объявил о создании совместной комиссии с Фицо для оценки состояния нефтепровода «Дружба». Дмитрий Песков назвал действия Киева по «Дружбе» саботажем.

    27 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Фицо раскрыл ложь Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о повреждении участка трубопровода «Дружба» не соответствуют действительности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции Фицо заявил: «Он говорит, что ”Броды“ якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта ”Броды“ и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда ”Броды“ могут быть повреждены».

    По информации словацких властей, поставки топлива по «Дружбе» на Украину были остановлены еще в конце января. Маршрут трубопровода проходит из Альметьевска через Брянск и далее разветвляется: одна ветка идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, другая – через Белоруссию в Польшу и Германию.

    Украинская сторона объясняет приостановку поставок повреждением нефтепровода, ссылаясь на «российские атаки». Однако словацкий премьер отмечает, что предложения Киева использовать альтернативные маршруты опровергают заявления о повреждениях.

    В ответ на прекращение прокачки 18 февраля правительство Словакии ввело кризисную ситуацию и выделило из государственных резервов 250 тыс. тонн сырья для завода Slovnaft. Ожидается, что прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться не раньше марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба». Ранее Украина перенесла сроки возобновления поставок нефти в Словакию. А до этого Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.


    27 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, сообщает Sky News.

    Глава киевского режима в беседе с журналистами Sky News прокомментировал возможность передачи Киеву ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «С удовольствием. У меня не было предложений, но с удовольствием», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о гипотетических поставках.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции снабдить Украину технологиями для изготовления ядерного оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон и Париж в переходе к практическому манипулированию этой темой.

    Депутаты Госдумы призвали западные парламенты и международные организации расследовать данные планы.

    Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

