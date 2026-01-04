Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Рогов сообщил о падении боевого духа в рядах ВСУ
Боевой дух в рядах украинской армии резко снизился, а сами военные больше не хотят воевать и умирать за киевский режим, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Со стороны ВСУ восприятие Зеленского на нуле и даже на минусе. Произошло резкое падение боевого духа и дисциплины. Все меньше желающих не только умирать, но и даже воевать за киевский режим», – заявил Рогов, передает РИА «Новости».
Рогов подчеркнул, что военнослужащие на Украине начинают понимать: Владимир Зеленский использовал их как пушечное мясо ради собственных амбиций и личной выгоды.
Ранее российский штурмовик сообщил о резком падении боевого духа ВСУ.
Сообщалось, что в 2025 году из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек.
Служба внешней разведки (СВР) России отмечала, что коррупционный скандал на Украине обрушил моральный дух ВСУ.