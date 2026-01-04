Рогов: Боевой дух в ВСУ резко упал

Tекст: Валерия Городецкая

«Со стороны ВСУ восприятие Зеленского на нуле и даже на минусе. Произошло резкое падение боевого духа и дисциплины. Все меньше желающих не только умирать, но и даже воевать за киевский режим», – заявил Рогов, передает РИА «Новости».

Рогов подчеркнул, что военнослужащие на Украине начинают понимать: Владимир Зеленский использовал их как пушечное мясо ради собственных амбиций и личной выгоды.

Ранее российский штурмовик сообщил о резком падении боевого духа ВСУ.

Сообщалось, что в 2025 году из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек.

Служба внешней разведки (СВР) России отмечала, что коррупционный скандал на Украине обрушил моральный дух ВСУ.