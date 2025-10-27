Оверчук сообщил о железнодорожном маршруте Россия–Вьетнам через Китай

Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Оверчук сообщил о реализации железнодорожного маршрута Россия–Вьетнам через Китай
Россия и Вьетнам согласовали шаги по развитию железнодорожной инфраструктуры между двумя государствами через территорию Китая и Монголии для расширения транспортных связей.
Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, что Россия и Вьетнам работают над вопросом установления железнодорожного сообщения между двумя странами, передает ТАСС.
Оверчук подчеркнул, что «реализуется идея установления железнодорожного сообщения с Вьетнамом через Китай и через Монголию. Все это работает на то, чтобы улучшить связанность наших двух стран». Встреча состоялась на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии.
Стороны прорабатывают создание маршрута, который соединит Россию и Вьетнам железной дорогой через территории Китая и Монголии, что должно облегчить и ускорить торговлю между странами.
